Prezydent interweniuje w sprawie prywatnej szkoły na Osiedlu Leśnym w Bydgoszczy

- Wynegocjował z miastem niekorzystne dla siebie warunki jej wykupu. Mimo, że mógł skorzystać z 50-procentowej bonifikaty, to zdecydował się na zakup nieruchomości za pełną cenę. Obawiamy się, że właściciel nie chce otrzymać bonifikaty, bo w zamian musiałby zobowiązać się, do prowadzenia szkoły przez kolejne dziesięć lat - wskazuje Łukasz Mojsiewicz, autor apelu w tej sprawie.

Uchwała o sprzedaży gruntu została przyjęta w połowie 2023 roku, trzy miesiące po tym, kiedy spółka prowadząca szkołę zmieniła właściciela. Jakie są zatem nowe warunki przedstawiono inwestorowi? Z kupującym miasto zawrze umowę przedsprzedaży, ale zanim to się stanie, spółka ma wpłacić 500 tys. zł. W ciągu 3 lat inwestujący ma wybudować w szkole salę gimnastyczną (sam zainteresowany w sprawie zezwolenia na budowę wcześniej zgłaszał się do miasta) i dopiero po wykonaniu tej części inwestycji, zostanie podpisana umowa finalna.

Marta Stachowiak, rzeczniczka UMB: - Brak jest możliwości zastosowania bonifikaty od ceny sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, co wynika z ogólnie przyjętych zasad sprzedaży nieruchomości, jakie mogą być zbywane w drodze bezprzetargowej na rzecz podmiotów określonych ustawowo. Od wielu lat miasto Bydgoszcz sprzedając nieruchomości na rzecz wymienionych podmiotów nie udziela bonifikaty od ceny sprzedaży.

Inwestor: Propozycja miasta problematyczna

- Jako osoba postronna widziałbym to tak: Pomówienia, nieprawdziwe informacje trafiają do ratusza, a on im ulega i zmienia warunki sprzedaży - komentuje Mikołaj Kuchajewicz, prezes spółki prowadzącej szkołę.