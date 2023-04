Prezydent Włocławka miał poważną operację! Jak się teraz czuje Marek Wojtkowski? OPRAC.: Joanna Maciejewska

W kwietniu 2023 roku prezydent Włocławka Marek Wojtkowski przeszedł trwającą kilka godzin operację kręgosłupa. W środę 19 kwietnia włodarz miasta mógł opuścić Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku i wrócić do domu. Jak czuje się prezydent? Kiedy będzie mógł wrócić do pracy?