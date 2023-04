Remont mostu stalowego we Włocławku przełożony. Jaki jest nowy termin rozpoczęcia inwestycji? [zdjęcia]

Zobacz wideo: Takie są skutki wprowadzenia programu 500 plus.

Most stalowy we Włocławku zyska nową nawierzchnię jezdni i chodnika

Remont mostu stalowego, a dokładnie rekonstrukcję nawierzchni jezdni i chodnika, zaplanowano na 2023 rok. Prace miały trwać sześć miesięcy i początkowo zapowiadano, że przeprawa zostanie na ten czas zamknięta dla ruchu. Później okazało się, że możliwe będzie wprowadzenie ruchu wahadłowego. Remont mostu miał być skorelowany z trwającą już przebudową ul. Lipnowskiej. Plan zamknięcia mostu i jednoczesnego remontu przeprawy oraz ul. Lipnowskiej, budził niepokój mieszkańców, którzy obawiali się dużych korków, dojazdów do pracy, czy odwożenia dzieci do szkół i przedszkoli w takich warunkach.

- Przełożymy to zadanie na 2024 rok. Natomiast będziemy kontynuować zadanie pn. „Budowa ulicy średnicowej, czyli między ul. Kruszyńską i Kaliską”. Jest to nasze zobowiązanie wynikające z porozumienia - w ramach budowy biurowca klasy A - z firmą Tertio Ponte. Inwestycja rozpocznie się w tym roku. Miejmy nadzieję, że będzie też zakończona - przekazał prezydent Marek Wojtkowski.

Na decyzję o przesunięciu prac wpłynęła także sytuacja finansowa miasta i ceny na rynku

- Kolejnej takiej dużej inwestycji, jak ta związana z remontem mostu, po prostu nasz budżet by nie wytrzymał - dodał Krzysztof Kukucki.

Remont mostu potrwa 8-10 miesięcy. Taki jest nowy termin prac

Zastępca prezydenta poinformował również, że przeprowadzona w lutym ekspertyza nawierzchni mostu, wykazała że reprofilacji wymaga płyta konstrukcyjna mostu, co wiąże się z koniecznością budowy całej konstrukcji jezdni. Koszt takiego zadania, to 14 mln zł. Miasto czeka jeszcze na drugą ekspertyzę - dotyczącą zabezpieczenia antykorozyjnego stalowej konstrukcji. Szacunkowy koszt tego zadania, to nawet 6 mln zł. Zadania mają być prowadzone w tym czasie, ponieważ prowadzone oddzielnie, spowodowałyby utrudnienia trwające dwa lata.

Według obecnych założeń prace mają rozpocząć się na początku 2024 roku i trwać 8-10 miesięcy. Nie jest planowane wyłączenie na ten czas mostu z ruchu. Prace mają odbywać się połówkowo. Oprócz wspomnianych już prac, miasto chce wymienić też iluminację mostu.