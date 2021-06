Probiotyki, prebiotyki i mieszanki chińskich ziół stosowane w chowie świń i brojlerów. Pomogą uniknąć antybiotykoterapii? Naukowcy badają

Antybiotyki w hodowli zwierząt stosuje się tylko wówczas, gdy jest to konieczne. - Jednak coraz częściej zwierzęta hodowlane atakowane są przez różne bakterie i coraz trudniej się je leczy - przyznaje rolnik z pow. świeckiego. - O podaniu antybiotyków zwierzętom zawsze decyduje lekarz weterynarii! Unia chce, by podawać ich mniej. Czy to oznacza, że mamy ponosić większe straty w stadach?

Chemioterapeutyki są w Unii na cenzurowanym

W ramach unijnej strategii „Od pola do stołu” zaplanowano ograniczenie sprzedaży środków przeciwdobnoustrojowych (do 2030 r. o 50 proc.) dla zwierząt hodowlanych. Nie oznacza to jednak, że UE chce by rezygnowano z leczenia zwierząt. Chodzi przede wszystkim o to, by innymi sposobami zwiększyć odporność organizmów zwierząt.

O możliwości ograniczenia stosowania antybiotyków poprzez poprawę warunków zdrowotnych i dobrostanu zwierząt mówiono podczas konferencji online organizowanej w ramach Krajowych Dni Pola.