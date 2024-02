Problemy ze spłatą rat za mieszkanie? Na taką pomoc mogą liczyć kredytobiorcy w 2024 roku!

Promowany przez banki Fundusz Wsparcia Kredytobiorców nie cieszy się taką popularnością jak wakacje kredytowe. FWK to jednak pomoc nie dla wszystkich, ale wkrótce ma być bardziej dostępny.

Z dostępnych, najbardziej aktualnych danych wynika, że z wakacji kredytowych klienci korzystali tłumnie i - do września 2023 roku - było ich ok. 2 mln. Kwota zawieszonych rat to 283 mld zł.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w liczbach - tak to wygląda!

Liczby dotyczące FunduszuWsparcia Kredytobiorców nie już tak imponujące. - W 2022 roku zawarto 8674 umowy o udzieleniu wsparcia o łącznej wartości 554 mln zł. W 2023 roku takich umów było 5548 o łącznej wartości 368 mln zł - informuje Karolina Podlewska z biura prasowego Banku Gospodarstwa Krajowego. - Dane dotyczą liczby zawartych umów o udzielenie wsparcia, a nie liczby kredytobiorców. Związek Banków Polskich szacuje, że koszty wakacji kredytowych za lata 2022-23 wyniosły łącznie około 15 mld zł - od początku ten pomysł nie przypadł bankowcom do gustu.

Wakazje kretowe po zmianach - nowe zasady!

- Wakacje kredytowe w tej formie (dostępne dla wszystkich złotowych kredytobiorców hipotecznych - red.) to złe rozwiązanie dla gospodarki - podkreślał zaraz po wprowadzeniu programu Krzysztof Pietraszkiewicz, były prezes ZBP. - Powinny być udzielane nie powszechnie, a tylko najbardziej potrzebującym. Wystarczy Fundusz Wsparcia Kredytobiorcom.

Już wiadomo, że nowy rząd nie będzie kontynuował wakacji kredytowych w tej wersji, a z kryterium dochodowym. I tak np. w 2024 roku kredytobiorcy, których rata przekracza 35 proc. dochodu, będą mogli zawiesić spłatę raty raz na kwartał (wynika z opublikowanego projektu ustawy o wakacjach kredytowych). Podczas ostatniej konferencji prasowej ZBP podkreślał, że ZBP, kontynuacja wakacji kredytowych w starej formie nie ma uzasadnienia:”Pomoc finansowa tylko w sytuacjach, gdy ktoś wpadł w kłopoty, pozwoli bankom np. podnieść oprocentowanie lokat, ponieważ dziś klienci nie chcą ich zakładać”.

Tymczasem rząd planuje zmiany w FWK, by był on bardziej dostępny. Podane wcześniej liczby wskazują, że obecne wsparcie nie cieszy się zbyt dużą popularnością, a ponadto wielu klientów nie ma nawet pojęcia o istnieniu Funduszu.

Zmiany w FWK - kwoty

Planowane zmiany w FWK to m.in. obniżenie wskaźnika RdD, czyli stosunku raty kredytu do dochodu, uprawniającego do skorzystania z FWK - z obecnych 50 do 40 procent.

To ma być również podwyższenie wysokości dochodu pomniejszonego o koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, która będzie uprawniała do wsparcia z Funduszu - z aktualnego 1320 zł do 1650 zł (dwa i pół minimum socjalnego - red.) na osobę w gospodarstwie domowym oraz z 1552 zł do 1940 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego - wyjaśniła Wachnicka. Ponadto miesięczne wsparcie ma być zwiększone z 2000 do 3000 tys. zł i wydłużone z 36 do 40 miesięcy.

Okres spłaty kwoty udzielonej pomocy ma trwać dłużej - 200 miesięcy zastąpić dzisiejsze 144, zaś suma możliwego umorzenia wzrosnąć z 22 000 zł do 39 000 zł.

Mieszkanie na start zamiast Kredytu 2%

Nie będzie także kontynuowany program Bezpieczny kredyt 2%” nie będzie kontynuowany, ma go zastąpić nowe „Mieszkanie na start”.

Według informacji BGK, do 6 lutego br. zawarto 74 957 Na BK 2%.

„Mieszkanie na start” to program bezzwrotnego finansowego wsparcia w wydatkach z tytułu najmu mieszkania - pomoc w formie dopłat pokrywających część czynszu najmu nowo wybudowanego mieszkania lub mieszkania.

Wideo DŁ - Budowa nowego bloku socjalnego