Tak kradną dokumenty i wyłudzają kredyty w Kujawsko-Pomorskiem Najnowsze dane niepokoją

Tyle próbowano ukraść w regionie na obcy dowód!

Kwoty, które próbowano ukraść na Kujawach i Pomorzu

Skradzione i zgubione dowody osobiste lub skopiowane potajemnie z nich dane osobowe wciąż służą przestępcom do zaciągania kredytów i pożyczek. Często są to niewielkie kwoty, bo wtedy weryfikacja danych jest mniej surowa, ale za to w krótkim okresie czasu – w znacznej liczby.

Jak zastrzec dokument?

Zakupy w internecie. Tak kradną dane!

Oto przykładowa sytuacja: klient myśli, że wszystko ma pod kontrolą i nagle dostaje SMS-a. To informacja o nieoczekiwanej dopłacie do przesyłki lub zmianie adresu dostawy. Oblewa go zimny pot „przecież żona marzyła o sukience, która zamówiłem online”. Niepokój przeradza się w przerażenie, które zaczyna wyłączać racjonalne myślenie i chłodny osąd sytuacji. Klika w link przesyłany w wiadomości, otwiera się strona, zaczyna aktualizować dane: adres, e-mail, numer telefonu. Ostatnie kliknięcia, jeszcze tylko ma podać: imię i nazwisko, numer karty płatniczej, data jej ważności i kod CVV i zaraz będzie można odetchnąć, tylko jeszcze klik w przycisk „wyślij” i...

„Stop! Zatrzymujesz się na chwilę, czy to na pewno jest bezpieczne? Może to jakieś oszustwo? Szukasz informacji na temat tego rodzaju wiadomości, sprawdzasz, czy inni nie padli ofiarą tego typu przestępstw? Bingo! Docierasz do informacji, że to bardzo popularne oszustwo, którego celem jest wyłudzenie danych z karty płatniczej, danych do logowania w serwisach bankowości internetowej, a w konsekwencji można stracić pieniądze. Inni piszą, że w ten sposób oszuści uzyskali dostęp do ich bankowości elektronicznej, dodali „urządzenie zaufane” przestępców lub utworzyli wirtualną kartę na telefonie – a wszystko to w wyniku ich lekkomyślności!” - ostrzega ZBP.