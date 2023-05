Producenci zbóż są zainteresowani dopłatami po sprzedaży ziarna, ale liczą na wyższe ceny Lucyna Talaśka-Klich

Rolnicy liczą, że przed kolejnymi żniwami ceny za ziarno będą rosły. Wszak ponieśli wysokie koszty produkcji. Lucyna Talaśka-Klich

Do 31 maja rolnicy mogą składać wnioski o wsparcie dla producentów pszenicy lub kukurydzy, zaś w czerwcu w sprawie dopłat do pozostałych zbóż oraz rzepaku i rzepiku. Wyjaśniamy dla kogo to wsparcie i co się dzieje na rynku.