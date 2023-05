Wieś się zmienia. Rolników ubywa, ale ci, którzy przetrwali i mają następców, powiększają gospodarstwa

Inwestują z rozsądkiem

- Chociaż o dopłaty występuje ponad 59 tysięcy gospodarstw, to szacujemy, że tak naprawdę z rolnictwa utrzymuje się ok. 37 tysięcy z nich- uważa Ryszard Kierzek, prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. - Dotyczy to także tzw. dwuzawodowców, czyli osób, które mając np. około 20 hektarów same obrabiają pola, ale pracują także poza rolnictwem. Jedną z najistotniejszych zmian jest także odejście sporej grupy rolników od hodowli (głównie z powodu braku opłacalności) i nastawienie wyłącznie na produkcję roślinną. Średnia gospodarstw produkujących na rynek to w Kujawsko-Pomorskiem ok. 40 ha.