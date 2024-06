Prof. Arkadiusz Jawień: - Częsty ból w łydkach to poważny sygnał. Oznacza zwężenie naczyń tętniczych, miażdżycę

Panie Profesorze, osoba idzie ulicą i nagle po 200, 300 metrach zaczyna odczuwać ból w łydce, który sprawia, że musi przystanąć i chwilę odpocząć... Co się dzieje?

To wyraźny i poważny sygnał, że mamy do czynienia ze zwężeniem naczyń tętniczych w kończynach dolnych. Najczęściej wynika ono z palenia papierosów, niewłaściwego odżywiania się i braku ruchu - mało chodzimy, ale za to długo siedzimy. Podsumowując: wszystkie te czynniki, przyczyniają się nie tylko do powstawania miażdżycy ale i do przewężenia naczyń tętniczych, doprowadzających krew do naszych kończyn dolnych. A jeśli naczynia te są zwężone, to i ilość krwi płynąca do tych kończyn, znacznie się zmniejsza. Nawet do 70 proc.

Dlaczego ten ból w kończynach pojawia się dopiero podczas chodzenia?

Gdy siedzimy, to nasze mięśnie w kończynach dolnych nie wymagają większej ilości krwi, tym samym składników odżywczych i tlenu, które krew do nich doprowadza. Natomiast, jeśli zaczynamy się więcej ruszać, prowadzić bardziej aktywny tryb życia to mięśnie te zaczynają domagać się lepszego ukrwienia. Zaczynają się domagać - ale to wcale nie znaczy, że nagle otrzymają więcej odżywczych składników i tlenu, bo przecież – podczas tego ruchu – tętnice są dalej zwężone i nie są w stanie od razu przepompować więcej krwi. Ten niedostatek sprawia, że po przejściu tych 200 metrów, pojawia się u takiej osoby ból łydek. Określamy go jako chromanie przestankowe. Jest on bardzo charakterystyczny, nie można go pomylić z jakimkolwiek innym bólem. I wtedy taka osoba musi - choć na chwilę - przystanąć, odpocząć czyli zwolnić pracę mięśni nóg po to, aby nie wymagały one intensywniejszego ukrwienia. W ten sposób, dostosowuje się zapotrzebowanie mięśni na tlen i składniki odżywcze, do tych ograniczonych możliwości tętnicy. Wówczas – podczas postoju - do nóg dopływa ta mniejsza, czyli odpowiednia ilość krwi i wtedy ból przechodzi a osoba może iść dalej…Proces ten powtarza się co kilkaset metrów, stąd wielokrotnie w dużych miastach takich jak Bydgoszcz - ludzie, którzy mają tego typu ból i wiedzą, że mogą przejść bez problemu jedynie niewielki odcinek trasy, najczęściej zatrzymują się przed wystawami sklepów. W naszym żargonie medycznym - tak trochę złośliwie, trochę żartobliwie – nazywamy ich „oglądaczami wystaw sklepowych”.