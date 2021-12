Prof. Zybertowicz: - Wiele osób czuje się skrzywdzonych przez procedury, które są nie fair

Od teraz już bez wyrzutów sumienia można tytułować pana profesorem.

[śmiech] Zwykle naukowca grzecznościowo „profesorem” określa się od habilitacji.

Odetchnął pan?

Nie. Jestem w tym wieku, że nie ma to większego wpływu na moją sytuację zawodową. Natomiast widzę, że dla wielu osób, które mi gratulują, ważne jest że zmowa środowiskowa ma ograniczony zasięg i nie obejmuje wszystkich nauk, tylko część środowiska nauk społecznych.

A może humanistyka trochę nam odpłynęła od „twardej” nauki, bo jest podatna na naciski polityczne i wpływy naukowych koterii?

To jest powierzchowne ujęcie tematu, bo historia odkryć naukowych pokazuje, że i w naukach przyrodniczych, nawet w fizyce, bywały sytuacje pozamerytorycznego odrzucania ustaleń, kierunków badań, krytyk środowiskowych. Wszędzie powstają środowiska, układy powiązania, a w tym przypadku się na to nałożył jeszcze wymiar polityczny. Bardzo często badacze chowają głowę w piasek, żeby unikać trudnych sytuacji. Dzwoniło do mnie wiele osób, opowiadając o swoich przypadkach niesprawiedliwego potraktowania. „Pan jest rozpoznawalny, więc był w pana sprawie szum, a na nasze sprawy nikt nie zwraca uwagi”. Wiele osób czuje się skrzywdzonych przez procedury, które są nie fair nie tylko w naukach społecznych.