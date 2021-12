Program azotanowy wzbudza wiele kontrowersji. Kto musi się z niego wywiązać?

Resort rolnictwa odpowiedział na pismo dotyczące Programu azotanowego. Przypomnijmy, że KRIR zaapelowała do ministra rolnictwa, by rozpatrzyć działania, które mają zmniejszyć zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi z rolniczych źródeł.

- Jednocześnie proponujemy przeprowadzenie szkoleń dla rolników, co pomoże w znacznym stopniu ulepszyć wdrożenie Programu azotanowego niż zaostrzanie kar za jego niestosowanie - podkreślił Wiktor Szmulewicz.

- Plan nawożenia azotem to narzędzie umożliwiające dostarczanie optymalnej dawki nawozów dla upraw w gospodarstwie rolnym. Zastosowanie nawozów w ilości przekraczającej zapotrzebowanie upraw, to dodatkowe koszty ekonomiczne i ekologiczne. Nadmiar składników odżywczych nie zostaje przyswojony przez rośliny i często ulega wymywaniu, powodując zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych. Dla rolnika są to niepotrzebnie koszty, które nie mają żadnego przełożenia na wysokość plonów. Biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku nawozowym, opracowywanie planu nawożenia azotem, jest jednym ze sposób zoptymalizowania dawek stosowanych nawozów, a tym samym pozwala obniżyć koszty produkcji roślinne - czytamy w odpowiedzi ministerstwa.