Program "Opieka 75 plus". Mniejsze gminy dostaną więcej pieniędzy, by zapewnić opiekę seniorom 75 plus

Program "Opieka 75 plus"

Program "Opieka 75 plus" jest realizowany od 2018 roku. Ma na celu poprawę dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach, będących w wieku 75 lat i więcej. Służy wsparciu samorządów w realizacji ich zadania własnego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej. Program adresowany jest do gmin miejskich, wiejskich, miejsko-wiejskich do 60 tys. mieszkańców.

Wsparcie z budżetu państwa w tej edycji programu "Opieka 75 plus" wzrosło z 50 do 60 proc. kosztów realizacji zadania. Gmina może finansować usługi opiekuńcze dla osób objętych programem od 1 stycznia 2022 roku.