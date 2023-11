Program X Forum Rolniczego Gazety Pomorskiej

godz. 10.00 rejestracja uczestników

godz. 11.00 rozpoczęcie Forum

11:30-13:00 Panel Główny: Pieniądze dla polskich rolników do 2027 r. Zyskają czy stracą na Europejskim Zielonym Ładzie? (Magazyn Cukru)

13:30 - 14:00 przerwa kawowa

14:00 – 15:30 „Cudzoziemcy, którzy od lat prowadzą gospodarstwa w Polsce - o zmianach w polskim i europejskim rolnictwie. Wiele lat temu przyjechali z Zachodu, ale dziś są już tutejsi”

14:00 – 15:30 Krajowy Plan Strategiczny. Wsparcie dla rolników, także w ramach ekoschematów. Co może zrobić rolnik, by maksymalnie wykorzystać tę pomoc?

14:00 – 15.30 Produkcja mleka, wołowiny i trzody chlewnej – szanse i zagrożenia.

Rozchwiana produkcja na globalnym rynku a unijne oraz krajowe wsparcie dla producentów mleka i mięsa. Co można zrobić, żeby rolnicy nie rezygnowali z tej produkcji, a chcieli ją rozwijać?

14:00 – 15.30 Opłacalność w produkcji ekologicznej. Przejście z produkcji konwencjonalnej na produkcję bio. Zmiany w przepisach regulujących rynek żywności ekologicznej. Czy dopłaty wpłyną na większą opłacalność? Jakie wymogi trzeba spełnić, żeby po nie sięgnąć?

15:30 - 16:30 OBIAD

16:30 – 18.00 Wizerunek polskiego gospodarza (zajmującego się produkcją zwierzęcą) a kontrola społeczna.

16:30 – 18.00 Ochrona roślin, nawożenie. Dostępność środków w UE, nowe wyzwania w związku z Europejskim Zielonym Ładem. Czy biologiczna ochrona upraw bardziej się upowszechni?

16:30 – 18:00 Innowacje w rolnictwie, rolnictwo precyzyjne. Robotyzacja i automatyzacja w polskich gospodarstwach. Czy to się opłaca? Stan i perspektywy wdrażania w naszych realiach.

16:30 – 18:00 Odporność energetyczna polskich gospodarstw. Fotowoltaika, pompy ciepła, biogazownie rolnicze.

18:00 - 19:00 Gala

19:00 Bankiet