Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie kuratora sądowego z Włocławka. Co z oświadczeniem?

- Sprawa została umorzona. Wpłynęło zażalenie i obecnie są wykonywane czynności międzyinstancyjne - mówi prok. Tomasz Chechła, zastępca Prokuratora Rejonowego we Włocławku.

A to oznacza, że decyzję dotyczącą dalszego biegu sprawy podejmie sąd, bądź prokuratura.

To właśnie ta jednostka prowadziła od ubiegłego roku postępowanie z zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez jednego z włocławskich kuratorów sądowych.

Błażej M. (dane zmienione, red.) miał, jak wynika z pisma skierowanego do prokuratury, z pominięciem prawa wejść w posiadanie majątku. Mieszkanie, bo o nim mowa, znajdujące się w bloku przy ulicy Chopina we Włocławku, należało do zmarłej w 2020 roku 86-letniej mieszkającej samotnie kobiety.

M., jak wynika z naszych ustaleń, od kilku lat był jej prawnym opiekunem ustanowionym przez sąd. Kobieta była częściowo ubezwłasnowolniona, a wcześniej – jeszcze za życia jej męża – zupełnie pozbawiono jej praw dysponowania własnymi pieniędzmi. W 2018 roku faktycznie przekazała mieszkanie na rzecz własnego kuratora (pełniącego wtedy funkcję jej prawnego opiekuna). Obie strony podpisały tzw. umowę dożywotnią, z której wynikało, że z chwilą śmierci kobiety mieszkanie przechodzi na własność kuratora, a ten do końca życia byłej właścicielki jest obowiązany umożliwić jej nieodpłatne korzystanie z lokalu.