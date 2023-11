Prostytucję w Toruniu uprawia niemal tyle samo kobiet, co w znacznie większej Bydgoszczy

Czasy się zmieniają, nierząd pozostaje

Winczura uznał, że we wcześniejszej literaturze poświęconej zjawisko prostytucji funkcjonowało wiele mitów. Przede wszystkim za przesadzony uznał podawany w literaturze odsetek kobiet żyjących z prostytucji. W jego wyliczeń wynikało, że w 2014 roku nierządem trudniły się w Toruniu zawodowo 133 panie w wieku od 18 do 50 lat oraz (wówczas już nielegalnych) 6 agencji towarzyskich. Liczba ta obejmowała kobiety, dla których prostytucja była głównym źródłem utrzymania i pomijała zjawisko tzw. sponsoringu.

Co stało się później? Wbrew intencjom ustawodawców, liczba pań lekkich obyczajów wzrosła. Udokumentował to w swojej pracy naukowej Wiesław Winczura, który przed dekadą dokładnie przebadał zjawisko toruńskiej prostytucji pod względem socjologicznym.

Prostytucję uprawiają panie od 19 do 60 roku życia

A jak sytuacja wygląda obecnie? Rynek płatnych usług seksualnych przeniósł się niemal wyłącznie do internetu. Biorąc pod uwagę anonse tylko w jednym, najpopularniejszym portalu z anonsami poświęconymi płatnej erotyce, można dojść do wniosku, że liczba ta nie uległa większej zmianie w stosunku do rzeczywistości sprzed dekadą. Znajdujemy 137 ogłoszeń kobiet w wieku od 19 do 60 lat. Dzisiejsze prostytutki bez skrępowania wyceniają swoje usługi i publikują zdjęcia (z zamazaną twarzą) i chwalą się znajomością języków. Część zastrzega sobie, że nie przyjmuje mężczyzn z Ukrainy. W tym samym serwisie swoje usługi dla pań reklamuje tylko jeden mężczyzna z Torunia.