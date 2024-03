Protest rolników w Kujawsko-Pomorskiem - 20 marca 2024. Setki ciągników na dojazdach do Bydgoszczy! Agnieszka Romanowicz

- 20 marca zablokujemy wszystkie drogi dojazdowe do Bydgoszczy – zapowiada Marcin Skalski, jeden z organizatorów protestu przed urzędem wojewódzkim w lutym br. Zdjęcie z akcji 21 lutego 2024 r. w Bydgoszczy Arkadiusz Wojtasiewicz Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Kujawsko-pomorscy rolnicy nie odstępują od protestów. Szykują się do udziału w ogólnopolskiej akcji, planowanej na 20 marca 2024 r. Zablokują ciągnikami wjazdy do miast wojewódzkich i ich centra, m. in. Bydgoszczy. - To będzie najazd gwiaździsty na każde miasto wojewódzkie - zapowiadają.