"Protest Wolnych Polaków" w Warszawie. Dwa autokary pojechały z Inowrocławia na manifestację do stolicy

W czwartek, 11 stycznia 2024 r., w Warszawie odbył się „Protest Wolnych Polaków”. - Wyjazd na manifestację cieszył się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział ponad 100 inowrocławian. Zgłoszenia spływały do ostatniej chwili, zatem bez problemu udałoby się nam wypełnić trzeci autobus - mówi Maciej Basiński , radny PiS.

Koordynatorem wyjazdu na „Protest Wolnych Polaków” z Inowrocławia do Warszawy był radny Maciej Basiński. Z naszego miasta wyjechały dwa autokary.

101. urodziny obchodził 9 stycznia 2024 r. pułkownik Jan Czerniak - żołnierz, harcerz, sportowiec. Inowrocław pamiętał o zacnym jubilacie. Otrzymał on życzenia m.in. od władz miasta.

Jak informuje Prawo i Sprawiedliwość w mediach społecznościowych, protest miał na celu zademonstrowanie sprzeciwu wobec m. in. „rażącego łamania prawa i nieprzestrzegania zasad Konstytucji przez ekipę Tuska”. Politycy PiS i ich sympatycy protestowali między innymi przeciwko zmianom w mediach – w Polskim Radiu, Telewizji Polskiej i PAP-ie.

- Dawno nie było tak dużej solidarności. Chodzi o to, żeby szanować wolę narodu. Nie może być tak, że ktoś łamie demokrację, likwiduje polskie media, więzi polityków. Czy to jest demokracja? To nie jest odpowiedni wzór dla Rzeczypospolitej. Dobrze, że mamy różne opinie, dzięki temu nie ma stagnacji, lecz najważniejszy jest kompromis i wyciągnięcie nowych wniosków, ale na zasadzie zastraszania - analizuje sytuację polityczną w kraju Maciej Basiński.