Tak widzi Inowrocław Arkadiusz Fajok, niezależny kandydat na prezydenta miasta

Jak podkreśla Arkadiusz Fajok, w Polsce już ponad 1,5 miliona Polaków może korzystać z darmowej komunikacji miejskiej. Korzyści związane z takim rozwiązaniem są oczywiste i bezdyskusyjne. M. in. to oszczędności dla inowrocławian, to także ekologia, bo mniejsze natężenie ruchu, to czystsze powietrze. Darmowa komunikacja miejska, to również, według kandydata na prezydenta miasta poprawa bezpieczeństwa na inowrocławskich drogach, zwłaszcza bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów dzięki mniejszej ilości samochodów na ulicach.

Arkadiusz Fajok zauważa również, że mniej samochodów na ulicach Inowrocławia, to mniejsze wydatki na remonty dróg oraz więcej miejsc parkingowych w centrum miasta. Ponadto, większa liczba pasażerów równa się większa atrakcyjność powierzchni reklamowej w środkach transportu publicznego.

Zdaniem Arkadiusz Fajoka, darmowe MPK to oszczędności z tytułu druku biletów, obsługi kasowników i biletomatów, ich serwisowania oraz utrzymania gwarancji, sprzedaży biletów i ich kontroli. To także podniesienie atrakcyjność miasta dla odwiedzających go gości.