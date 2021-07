Prowadzisz sklepik szkolny? Możesz skorzystać z dotacji Monika Smól

Prowadzisz sklepik w szkole lub na uczelni? Możesz starać się o dotację archiwum

Chcielibyście sięgnąć po dotacje dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne? Sprawdźcie gdzie i do kiedy możecie to zrobić. Dotacja jest udzielana ze środków Funduszu Pracy w wysokości do 5 tys. złotych.