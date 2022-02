Prywatne łowiska w Kujawsko-Pomorskiem. Szeroki wybór ryb i atrakcje dla wędkarzy i ich rodzin

Wszędzie szanuje się okazy ryb powyżej 3 kg. Jeśli ktoś taką złowi, musi ją wypuścić do wody. Do wyboru są: płoć, wzdręga, ukleja, leszcz, karaś srebrzysty i złoty, karp, lin, sandacz, tołpyga, sum, jesiotr, amur, szczupak, okoń, węgorz.

Generalnie złowione ryby można ze sobą zabrać do domu, ale w niektórych wypadkach należy za nie dopłacić. Nie trzeba ich brać do domów, można zorganizować kolację na miejscu. Na łowiskach są z reguły grille i wiaty do czyszczenia ryb.