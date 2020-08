Przed nami jubileuszowe „Święto Śliwki” w Strzelcach Dolnych. Zobacz program imprezy

Do jubileuszowej, bo już XX edycji „Święta Śliwki” w gminie Dobrcz szykowano się od dawna. Atrakcji miało być więcej niż zazwyczaj. Pandemia pokrzyżowała jednak te plany, ale pomimo przeciwności i tak zrobimy w weekend zakupy do domowej spiżarni.

- Śliwki już się smażą w kotłach - zapewniał nas wczoraj Jan Iwanowski, który wraz z żoną Anną jest pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia.

- Dla bezpieczeństwa stoiska ustawione zostaną co 2 metry. Z tego powodu wystawców będzie nieco mniej niż zwykle, ale zadbaliśmy o różnorodność branż - informuje Jan Iwanowski. Bo choć w Strzelcach Dolnych w najbliższy weekend królować będzie śliwka strzelecka, to na towarzyszącym święcie jarmarku - jak każdego roku od 20 lat - kupimy niemal wszystko co potrzebne jest do ogrodu i domu.

Więcej wiadomości z Bydgoszczy i okolic na www.pomorska.pl/bydgoszcz[/a]