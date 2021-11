Przedłużona gwarancja nie ma z gwarancją nic wspólnego. UOKiK przestrzega klientów

- Chcę kupić telewizor i już w pierwszym odwiedzonym przeze mnie sklepie sprzedawca gorąco namawiał mnie do wykupienia przedłużonej gwarancji – opowiada Czytelnik. - Z tego co mówił można było wywnioskować, że taka zwykła gwarancja to niewiele znaczy, a tylko wykupienie tej przedłużonej może dać mi pewność, że nie będę ponosił dodatkowych kosztów związanych z naprawą. W innych sklepach było podobnie.

