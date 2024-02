- Najbardziej irytuje mnie, że pobranie biletu trwa dłuższą chwilę, a to powinien być system, że wciskasz i od razu wychodzi wydruk. Ponadto, gdy jakiś biletomat jest zepsuty trzeba przejść cały parking do następnego. A tak w ogóle zgodne z prawem jest wystawianie mandatów za brak biletów? Przecież tak karać mogą tylko policja i straż miejska! - dziwi się pan Marek z Bydgoszczy.

Liczba skarg cały czas w górę!

Takie grzechy mają na sumieniu zarządcy parkingów

I tak np.: ktoś odruchowo włożył wydruk do portfela, poszedł na zakupy, nie zdążył wrócić z parkometru przed wystawieniem wezwania, albo jego bilet zsunął się na siedzenie. UOKiK analizuje, czy praktyki firm zarządzających parkingami nie naruszają zbiorowych interesów klientów.

Zgłaszają głównie problemy z procesem reklamacji, nieprecyzyjne informacje o zasadach płatności czy opłaty dodatkowe. Skarżą się m.in., że takie opłaty są nakładane nawet, gdy nie minął czas darmowego postoju. Wezwania otrzymywali klienci, którzy pobrali bilet, ale nie umieścili go za przednią szybą pojazdu.

Sypią się kary!

Jeśli dopatrzy się nadużyć, będzie mógł wszcząć postępowanie. Dodajmy, że urząd już nałożył 150 tys. zł kary na spółkę TD System zajmującą się obsługą parkingów przy Biedronkach i Aldi. Decyzję tłumaczył tym, że firma była niechętna do uznawania reklamacji i anulowania opłat dodatkowych klientom, którzy zmieścili się w czasie darmowego postoju i nawet wykupili bilety, ale nie umieścili ich za przednią szybą.

Takich płatnych parkingów cały czas przybywa także w naszym regionie. Pierwsze 60 lub 90 minut są darmowe, ale klient musi pobrać bilet parkingowy i umieścić go za szybą. Jeśli tego nie zrobi, zarządca parkingu nalicza opłatę w wysokości 90 zł albo 150 zł i coraz częściej tak się właśnie dzieje. To taki „mandacik”, choć nie można tak nazywać druczku zastrzeżonego dla policji i straży miejskiej. Jednak na jedno wychodzi, bo zapłacić i tak trzeba.

Tyle kosztuje "darmowy" postój! - stawki

„Wprowadzenie biletomatów umożliwia zapewnienie rotacji miejsc parkingowych, a tym samym ich dostępność dla klientów. Na parkingach przy naszych sklepach, na których wprowadzono opłaty, zawsze zagwarantowany jest minimalny okres bezpłatnego postoju dla zmotoryzowanych klientów sieci Biedronka. Z naszych obserwacji wynika, że klienci robiący zakupy nie spędzają w sklepie więcej czasu. Rozwój systemu biletomatów jest m. in. reakcją na liczne uwagi naszych klientów dotyczące braku miejsc parkingowych” - wyjaśnia nam biuro prasowe Biedronki.

Jak odmówić opłaty lub ją unieważnić? - zasady

Zgodnie z prawe, sklep czy też zarządca parkingu nie ma możliwości wystawienia mandatu. Mogą to zrobić jedynie straż miejska lub policja.

Druczek wystawiony przez zarządcę parkingu jest jedynie rachunkiem za postój i jest on podstawą do zapłaty. Jednak zarządca może się jej domagać pod warunkiem, że we właściwy sposób zostaliśmy poinformowani o opłatach i zasadach korzystania z postoju przy sklepie.