Przedsiębiorcy czekają na swoje pieniądze. Najczęściej od małych, czy od dużych firm? Agnieszka Domka-Rybka

Blisko pół miliarda złotych są winni przedsiębiorcy firmom przemysłowym. Na zwrot 387 mln zł czekają w telekomunikacji, budowlance (341 mln zł) i wynajmujący maszyny oraz pojazdy (305 mln zł). Przemysław Świderski

Handel, przemysł i telekomunikacja - to branże, które zaraz po sektorze finansowym, czekają na spłatę największych kwot ze strony polskich firm. Łącznie z nieuregulowanych rachunków i faktur mają do odzyskania ponad 2 mld zł i to najczęściej nie od najmniejszych, jednoosobowych firm, ale od większych przedsiębiorstw.