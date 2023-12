Przedświąteczne zakupy. Policjanci z Włocławka apelują o ostrożność. O czym warto pamiętać?

„Grudzień to szczególny miesiąc. W tym czasie wielu z nas wyrusza na zakupy, aby znaleźć wymarzony prezent dla bliskich, czy też kupić artykuły na świąteczną wieczerzę. Nierzadko w sklepach i środkach komunikacji zbiorowej panuje ścisk, a my, ogarnięci świąteczną „gorączką” zaczynamy robić pewne rzeczy rutynowo i zapominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa” – zaznacza Komenda Miejska Policji we Włocławku.