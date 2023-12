Straż miejska we Włocławku odłowiła nietoperza w bloku na ul. Kaliskiej

- Interwencja dotyczyła nietoperza, który swoją hibernację rozpoczął w klatce schodowej bloku przy ulicy Kaliskiej 87. Z uwagi na bezpieczeństwo tego małego, fruwającego ssaka, Dyżurny wysłał na miejsce zgłoszenia eko-patrol. Strażnicy z eko-patrolu w umiejętny sposób odłowili nietoperza, który następnie został przetransportowany specjalistycznym pojazdem do Leśnictwa Poraza, gdzie został umieszczony w bezpiecznym miejscu do zimowania – informuje Dariusz Rębiałkowski, rzecznik prasowy Straży Miejskiej we Włocławku.