Przegląd prasy (10.06.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

📢 Eurowybory 2024 - wyniki. Oto sondaż exit poll z całego kraju, KO z przewagą nad PiS Według sondażu exit poll Koalicja Obywatelska wygrała wybory do europarlamentu 2024 w naszym kraju. To pierwsza wygrana tej partii od wielu lat, kiedy to seryjnie wybory wygrywało Prawo i Sprawiedliwość. 📢 Zarobki w Lasach Państwowych w 2024 roku. Najnowsze dane o zarobkach leśników po podwyżce Średnia płaca w Lasach Państwowych wyniosiła 11 100 złotych brutto. Ale niebawem wzrośnie, bo planowane są solidne podwyżki. Jako pierwsi publikujemy nowe stawki wynagrodzeń dla wszystkich pracowników.

📢 Oto najlepsi Pracodawcy Pomorza i Kujaw 2023. Poznaliśmy ich podczas gali w Bydgoszczy. Mamy zdjęcia zwycięzców! 170 firm z regionu rywalizowało o tytuł „Pracodawca Pomorza i Kujaw 2023”. Poznaliśmy zwycięzców podczas uroczystej gali w Hali, która odbyła się w Hali Pomp Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy.

📢 Eurowybory 2024. Tak głosowali grudziądzanie. Zdjęcia, frekwencja w Grudziądzu z 9 czerwca 2024 Państwowa Komisja Wyborcza podała frekwencję wyborczą na g. 17 w głosowaniu do Europarlamentu. Zobaczcie jaka jest frekwencja w Grudziądzu. I co o wyborach mówią grudziądzanie! 📢 Tak głosował nasz region. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 w Kujawsko-Pomorskiem Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. W niedzielę 9 czerwca odbywały się w Polsce wybory do europarlamentu. Uprawnieni do głosowania Polacy spośród 1019 kandydatów wybrali 53 europosłów, którzy będą reprezentowali nasz kraj w europarlamencie do 2029 roku. Lokale wyborcze były otwarte od godziny 7:00 do godziny 21:00. Sprawdź, jak przebiegało głosowanie w Kujawsko-Pomorskiem.

📢 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 - frekwencja w Polsce. Oto nowe dane z województw Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. W niedzielę, 9 czerwca w Polsce odbywały się wybory do Parlamentu Europejskiego. Polacy wybierali 53 europosłów na kolejną pięcioletnią kadencję. Lokale wyborcze zostały otwarte punktualnie o godz. 7:00 a głosowanie trwało do godz. 21:00. Jaka była frekwencja w Polsce? Znamy frekwencję w poszczególnych województwach. 📢 Wyniki eurowyborów 2024 w Kujawsko-Pomorskiem. Brejza i Złotowski w europarlamencie Zakończyło się głosowanie w wyborach do europarlamentu 2024 w Kujawsko-Pomorskiem. Według sondażu exit poll dla TVP w naszym regionie wygrała Koalicja Obywatelska. 📢 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 - frekwencja w Kujawsko-Pomorskiem. Oto nowe dane z regionu Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. W niedzielę, 9 czerwca w Polsce odbyły się wybory do europarlamentu. Polacy wybierali 53 europosłów na kolejną pięcioletnią kadencję. Lokale wyborcze zostały otwarte punktualnie o godz. 7:00 a głosowanie zakończyło się o godz. 21:00. Jaka była frekwencja w Kujawsko-Pomorskiem? Sprawdź dane dotyczące frekwencji w poszczególnych powiatach naszego województwa.

📢 Tłumy na Festiwalu Muzyki Polskiej 2024 w Nieszawie. Muzyka filmowa i gwiazdy przyciągnęły melomanów. Zdjęcia To była uczta dla ducha! W Nieszawie odbył się II Festiwal Muzyki Polskiej "Muzyka Wisły". Koncert przyciągnął tłumy. Nad Wisłą było kilka tysięcy osób. 📢 Zapomnij o pastelach. Takie paznokcie będą hitem na lato 2024 - nowe wzory i kolory Wielkimi krokami do mody i urody wkracza lato. Coraz chętniej stawiamy na jasne stylizacje i kwiatowe wzory - również na paznokciach. Wśród modnych paznokci na lato dominują pastele. W tym roku trend ten może się zmienić. Oto hit w manicure na czerwiec i lipiec 2024. Zobacz nowe wzory i kolory. 📢 Marchew będzie jędrna i słodka - oto sposób cioci Krysi. Wystarczy, że tym ją podlejesz Marchew warto mieć wśród swoich upraw ogrodowych lub działkowych. Możemy zrobić z niej pyszne soki, surówki, dodać do zup i dań obiadowych. Marchew jest jednak warzywem, które wymaga dużo nawozów. Moje pierwsze plony były mało dorodne. Warzywa były gorzkie i niewielkich rozmiarów. Zapytałam o radę ciocię Krysię, a ta podała mi przepis na prosty i domowy nawóz do marchwi. Efekt bardzo mnie zaskoczył!

📢 Trik na miękką i soczyście zieloną trawę. Tani i prosty sposób - wystarczy podlać tym trawnik Zadbany trawnik może znacznie podnieść atrakcyjność naszej działki lub ogrodu. Aby był zdrowy i soczyście zielony, musi być odpowiednio pielęgnowany i regularnie nawadniany. Latem bardzo łatwo o przesuszenie trawnika. Oto domowy sposób, by przywrócić trawnikowi dawną świetność. 📢 Fryzury, które odejmą Ci lat - inspiracje, zdjęcia. Takie fryzury są idealne dla kobiet po 50 Zmiana fryzury to często nie łatwa decyzja. Niby chcemy coś zmienić w wyglądzie ale boimy się efektu i reakcji innych. Zanim zdecydujemy się na zmianę warto poszukać fryzury, która nam się spodoba, ale co ważniejsze będzie nam pasowała. Jeśli wybierzemy uczesanie, które nie pasuje do kształtu naszej głowy osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast odjąć sobie lat i poprawić wygląd, dodamy i pogorszymy. Mamy dla Was kilka rad jak dobrze wybrać fryzurę. Zobaczcie.

📢 Te rasy psów uznane są za najmądrzejsze. Oto najinteligentniejsze psy Psy to inteligentne zwierzęta, których mózg rozwinięty jest mniej więcej na poziomie dwuletniego dziecka,. Naukowcy badając rasy psów dostrzegli jednak, że niektóre psie rasy są mądrzejsze od innych, czyli szybciej się uczą i łatwiej je wytresować. Zobaczcie, które psie rasy uchodzą za najmądrzejsze i dlaczego. 📢 Najmodniejsze aneksy i małe kuchnie. Mamy zdjęcia i inspiracje od znanych projektantów Kuchnia to jedno z ważniejszych miejsc w domu. Nawet osoby, które nie gotują codziennie spędzają tam sporo czasu. Kuchnia powinna być funkcjonalna, wygodna, ale tez ładnie wyglądać, żeby spędzanie czasu w niej było dla nas przyjemne. Niestety, w mieszkaniach w blokach często mamy do dyspozycji mało miejsca na kuchnię i ciężko ją zaaranżować. Zobaczcie projekty małych kuchni i aneksów.

📢 To urządzenie pożera więcej prądu niż lodówka, pralka czy telewizor! Sprawdź, co zużywa teraz najwięcej prądu w domu Rachunki za prąd w Polsce rosną - ich wysokość może naprawdę zaskoczyć! Wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, które urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu, aby obniżyć opłaty i zmniejszyć rachunki za prąd. Co teraz zużywa najwięcej energii w domu? Jedno urządzenie pożera więcej prądu niż pralka, lodówka czy telewizor! Zobacz, które urządzenia pobierają teraz najwięcej energii elektrycznej. 📢 Najlepsze herbaty na odchudzanie. Te herbaty spalają tłuszcz z brzucha Utrata wagi często jest trudna, ale utrata tłuszczu w okolicy brzucha może być dodatkowym wyzwaniem. W procesie odchudzania najbardziej uciążliwe jest spalanie tłuszczu brzucha i rozbudowa jego mięśni. Właśnie na brzuchu najszybciej odkłada się tkanka tłuszczowa, zwłaszcza u kobiet. Herbata pomaga schudnąć i są na to dowody. Jaka herbata jest skuteczna na spalanie tkanki tłuszczowej? Sprawdź!

📢 Ten nabiał jest dobry na odchudzanie. Oto najlepsze produkty mleczne na diecie odchudzającej - zdaniem dietetyków Czy nabiał jest dobry na odchudzanie? Czy produkty mleczne są zdrowe? Takie pytanie zadaje sobie wiele osób zainteresowanych zdrowym odżywianiem i rozważających rezygnacją z nabiału w swojej diecie. Istnieje powszechna niepewność co do tego, czy nabiał jest dla dobry, szczególnie jeśli chodzi o utratę wagi. Nabiał może pomóc schudnąć i są na to dowody. Dietetycy wymieniają produkty mleczne wspierające odchudzanie. Jaki nabiał jest skuteczny w diecie odchudzającej? Sprawdź! 📢 Spacery na odchudzanie. Tyle trzeba chodzić, żeby schudnąć - oto ważne zasady. Przez te błędy nie chudniesz Czy chodzenie odchudza? Jak dużo trzeba chodzić, żeby schudnąć? Chodzenie jest jedną z najbardziej dostępnych i skutecznych form ćwiczeń odchudzających. Codzienne spacery mogą być dla wielu osób kluczem do zgubienia zbędnych kilogramów a także utrzymania kondycji i zdrowej sylwetki. Warto znać kilka zasad, by chodzenie skutecznie odchudzało. Te częste błędy mogą stanowić przeszkodę na drodze do utraty wagi - sprawdź!

📢 Tak wygląda pozycja bólowa u kota. Po tym można rozpoznać, że kot jest chory - oto niepokojące objawy Pozycja bólowa u kota to charakterystyczny sposób ułożenia ciała, które jest sygnałem, że kot odczuwa fizyczny dyskomfort. Opiekun kota powinien być uważny i spostrzegawczy, ponieważ koty cierpią w ciszy, doskonale ukrywają, że coś je boli, maskują chorobę przez co często jest ona zauważana zbyt późno. Koty wysyłają subtelne znaki a każda zmiana w zachowaniu może być pierwszym sygnałem kociej choroby. Jak wygląda pozycja bólowa u kota? Po czym rozpoznać, że kot jest chory? Sprawdź teraz w naszej galerii najważniejsze oznaki.

📢 Modne paznokcie, na których nie widać odrostu. Oto najmodniejszy manicure - zdjęcia Odrosty to zmora kobiet, które lubią mieć pomalowane paznokcie. Odrosty na paznokciach wyglądają nieestetycznie. Nie zawsze mamy czas, by zrobić nowy manicure. Warto zatem wybrać takie stylizacje i lakiery do paznokci, przy których nie widać odrostów. Zobacz najmodniejsze pomysły na manicure, przy których odrosty paznokci są niewidoczne.

📢 Czternasta emerytura 2024 - tyle pieniędzy trafi na konta seniorów we wrześniu. Mamy tabele wyliczeń 14. emerytury 2024 Wiadomo już dokładnie, kiedy będą wypłaty czternastej emerytury w 2024 roku, a także, jakie kwoty wpłyną na konta seniorów. Mamy daty przelewów "czternastek" na konta oraz dokładne wyliczenia kwot 14. emerytury netto. Sprawdź, ile pieniędzy otrzymasz na rękę w ramach "czternastki". 📢 Storczyki - takie są na nie najlepsze triki. Raz na miesiąc wsyp to do doniczki Storczyki są bardzo atrakcyjne, występują w wielu odmianach, a ich kwiaty mają bajeczne kolory: od białego, przez żółte, pomarańczowe, różowe, liliowe, bordowe, aż po fioletowy. Właśnie ze względu na piękny wygląd storczyki są chętnie kupowane jako roślina ozdobna do domów i mieszkań. Jednak storczyki są dość wymagające. Nieodpowiednia pielęgnacja łatwo może doprowadzić do tego, że storczyk zgubi kwiaty i zmarnieje. Zobacz, jak właściwie dbać o storczyka - takie warunki lubi storczyk.

📢 Petunia bujnie rozkwitnie - oto trik na mnóstwo kwiatów. Użyj tej przyprawy jako nawozu do petunii Petunie to piękne kwiaty, bardzo popularne w ogródkach i na balkonach w polskich domach. Petunie mają delikatne kwiaty w kształcie kielicha, w wielu barwach: białe, żółte, różowe, bordowe, fioletowe. Zadbane petunie są prawdziwą ozdobą okien i balkonów. Co jednak, gdy marnieją i gubią kwiaty? Jest na to rada. Koniecznie wypróbuj ten prosty nawóz domowy. Zrobisz go w kilka chwil z popularnej przyprawy, którą na pewno masz w kuchennej szafce.

📢 Im pisana jest wielka miłość! Horoskop miłosny na czerwiec 2024 od wróżki Azalii Kogo w czerwcu trafi strzała Amora? Kogo czeka wielka miłość? Kto się zakocha na zabój, a kogo czeka nieszczęśliwe zauroczenie? Osobom spod niektórych znaków zodiaku w czerwcu poszczęści się w miłości, a innych być może czeka miłosny zawód. Wróżka Azalia ma dla was najnowszy horoskop miłosny na czerwiec 2024 roku! Gwiazdy uchyliły rąbka tajemnicy! Zobacz, czy to właśnie ciebie czeka pomyślność w miłości!

📢 Krzysztof Kwiatkowski, czyli Kuba z "M jak miłość". Tak żyje na co dzień - ćwiczy boks i lubi podróże [10.06 2024 r.] Krzysztof Kwiatkowski to jedna z gwiazd serialu "M jak miłość". Wciela się rolę Jakuba Karskiego - byłego policjanta i właściciela agencji detektywistycznej. Przystojny aktor jest aktywny na Instagramie. Z jego prywatnych zdjęć wynika, że lubi podróżować oraz ćwiczy boks. Oto jak mieszka i żyje na co dzień. 📢 Dzięki temu szczypiorek wystrzeli do góry i zgęstnieje. Oto prosty i domowy nawóz do szczypiorku [10.06 2024 r.] Szczypiorek to jedno z najchętniej uprawianych warzyw w ogródkach i doniczkach na parapecie. Jego ostry, delikatnie cebulowy posmak i intensywny aromat doskonale komponuje się z daniami kuchni tradycyjnej i orientalnej. Szczypiorek w doniczce opadł? Jest przerzedzony i rośnie wolno? Wypróbuj ten domowy nawóz. Wystarczy podlać tym szczypiorek a wystrzeli do góry i zgęstnieje.

📢 Olga Fibak - tak żyje na co dzień. Kiedyś była żoną sławnego tenisisty Wojciecha Fibaka [10.06 2024 r.] Wojciech Fibak, jeden z najlepszych polskich tenisistów w historii, miał dwie żony. Pierwszą była Ewa, drugą Olga Sieniawska-Fibak, młodsza od utytułowanego sportowca o 23 lata. Jak teraz żyje Olga Fibak, o tym piszemy niżej.

📢 Hubert Hurkacz - tak urządził się w Monte Carlo. Tak mieszka i żyje na co dzień najlepszy polski tenisista [10.06 2024 r.] Hubert Hurkacz to jeden z najlepszych tenisistów świata, choć akurat Roland Garros nie poszedł mu najlepiej. Na co dzień Hubert Hurkacz mieszka w Monte Carlo, najsłynniejszym osiedlu księstwa Monako. Bardzo ceni sobie wsparcie rodziny, chroni prywatność i uwielbia szybkie auta. Zobaczcie jak się tam urządził i jak żyje na co dzień jeden z najlepszych tenisistów świata.

📢 Niedziele handlowe 2024. W te niedziele sklepy będą otwarte - zobacz kalendarz niedziel handlowych 2024 [10.06 2024 r.] Niedziele handlowe 2024. Kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku określają przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. W 2024 roku będzie siedem niedziel handlowych. Sprawdź, w które niedziele sklepy będą otwarte i gdzie można zrobić zakupy. Zobacz, w które dni wypadną niedziele handlowe w 2024 roku. Oto kalendarz niedziel handlowych, czyli lista niedziel, gdy sklepy będą otwarte. 📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki [10.06 2024 r.] Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami.

📢 Córka Natalii Kukulskiej i wnuczka Anny Jantar - zdjęcia. Anna Dąbrówka ma już 19 lat [10.06 2024 r.] Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka pobrali się 24 lata temu, po 10-letniej znajomości, i doczekali razem trojga dzieci: niespełna 24-letniego Jana, 19-letniej Anny oraz 7-letniej Laury. W ostatnim czasie piosenkarka, córka Anny Jantar, pochwaliła się w mediach społecznościowych swoją starszą córką. Ania Dąbrówka ma już 19 lat. Jej obecność na profilu mamy nie była przypadkowa. Zobaczcie na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Modne krótkie fryzury damskie na wiosnę i lato. Taka fryzura odmładza i jest łatwa do układania [10.06 2024 r.] Modna fryzura potrafi odmienić twarz kobiety. Warto poeksperymentować i postawić na nowe trendy. Styliści przedstawiają najmodniejsze kobiece fryzury na wiosnę oraz nadchodzące lato 2024. Krótkie lub półdługie włosy to teraz hity w branży fryzjerskiej. Takie uczesania są bardzo kobiece, nie wymagają czasochłonnych zabiegów stylizacyjnych, a w dodatku sprawiają, ze twarz wygląda młodo i świeżo. Zobacz najmodniejsze fryzury damskie na wiosnę i lato 2024.

📢 Mamy wyliczenia waloryzacji emerytur 2025. Tabela zysku netto po kolejnych zmianach [10.06 2024 r.] Przyszłoroczna waloryzacja emerytur zapowiada się znacznie skromniej niż seniorzy mogli się spodziewać. Informacje resortu finansów wskazują na najniższy wzrost świadczeń od 2021 roku, zaledwie o 7,5 proc. Ta zmiana to efekt spadającej inflacji i wolniejszego wzrostu płac. Oto szczegółowe wyliczenia i prognozy, które mogą zaskoczyć wielu emerytów. 📢 Duże zmiany w Kodeksie Pracy 2024. Staż pracy po nowemu i krótszy czas pracy? Jest decyzja rządu! [10.06 2024 r.] Rewolucyjne zmiany w Kodeksie Pracy coraz bliżej. Staż pracy ma być obliczany w nowy sposób, wielu pracowników czeka również na decyzje dotyczące krótszego czasu pracy. Jakie zmiany szykują się dla pracodawców i pracowników? Sprawdź, jakie zmiany w Kodeksie pracy planuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

📢 Te znaki zodiaku czekają duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2024 roku [10.06 2024 r.] Jedni traktują horoskopy z przymrużeniem oka, inni uważają, że kryje się w nich ziarno prawdy. Horoskopy to przepowiednie rodem ze starożytnego Babilonu. Życie niektórych osób może się znacząco odmienić już tego lata. To właśnie te znaki zodiaku mają szansę na sporą kasę. Może i ciebie czekają wielkie pieniądze? Zobacz teraz, co tobie wróżą gwiazdy.

📢 Andre Agassi i Steffi Graf - tak mieszka i żyje na co dzień słynna tenisowa para. Zobaczcie jak się zmienili! [10.06 2024 r.] Andre Agassi - przed laty idol fanek na całym świecie, Steffi Graf - symbol gracji i elegancji na korcie, jedna z najlepszych tenisistek w dziejach. Połączyła ich wielka miłość, są razem już ponad dwadzieścia lat, wychowali dwójkę dzieci, a teraz wspierają milionami dolarów dzieci w potrzebie. Zobaczcie jak teraz wyglądają - zwłaszcza Andre moglibyście nie poznać na ulicy. Tak mieszkają i żyją na co dzień wielkie tenisowe gwiazdy Andre Agassi i Steffi Graf.

📢 Te liczby padają w grze Lotto najczęściej. One dają milionowe wygrane [10.06 2024 r.] Gra Lotto to najpopularniejsza z dostępnych w Totalizatorze Sportowym. Ma ona wieloletnią tradycję, bo wygrywać w niej można pieniądze od 1957 roku. Aktualnie losowanie gry Lotto odbywa się trzy razy w tygodniu, we wtorki, czwartki i soboty. Zobaczcie, jakie liczby padają najczęściej w okresie od 2019 roku. 📢 Te pary są razem dzięki programowi "Rolnik szuka żony". Zobaczcie, co u nich słychać! [10.06 2024 r.] "Rolnik szuka żony" to niezwykle popularny w Polsce program rozrywkowy, który łączy w pary ludzi z całej Polski. Wielu uczestników dzięki temu, że zdecydowało się wziąć udział w tym reality show, poznało miłość swojego życia. Mieszkają razem, pobrali się, mają dzieci, są szczęśliwi. Zobaczcie, co słychać u rolników, którzy dzięki programowi TVP stanęli na ślubnym kobiercu.

📢 Te długi już się przedawniły. Oto zobowiązania, których nie musisz spłacać [10.06 2024 r.] Przedawnienie długów może być rozwiązaniem dla osób, które wpadły w spiralę finansowych zobowiązań. Nie jest to jednak szansa dla osób, które nie spłacają swoich zobowiązań. Przedawnienie długów choć pojawia się w kodeksie cywilnym to spełnienie wszystkich warunków jest bardzo mało prawdopodobne. Zobaczcie kiedy dochodzi do przedawnienia i które długi już się przedawniły.

📢 Te łazienki są teraz najmodniejsze. Oto najciekawsze projekty od Krzysztofa Mirucia z HGTV [10.06 2024 r.] Krzysztof Miruć jako architekt już od lat pomaga widzom programu HGTV. W Weekendowych Metamorfozach i Zgłoś remont odmienia domy uczestników. Zebraliśmy projekty łazienek wykonane przez Krzysztofa Mirucia. Znajdziecie zarówno projekty małych łazienek w bloku, jak i prawdziwych salonów kąpielowych.

📢 Takie znaki zodiaku mogą wygrać na loterii w lato 2024. Na nich w czerwcu czeka duża kasa [10.06 2024 r.] Lato 2024 okaże się bardzo szczęśliwe dla niektórych znaków zodiaku. Już w czerwcu, dzięki korzystnemu układowi gwiazd i planet, mogą liczyć na powodzenie w sprawach finansowych. Jedni wygrają dużo gotówki na loterii, inni wartościowe przedmioty. Sprawdź, czy twój znak zodiaku jest na liście. 📢 Oprysk na mszyce - domowy trik cioci Krysi na mszyce w różach. Tak się pozbędziesz szkodników z róż [10.06 2024 r.] Mszyce to pluskwiaki, szkodniki żerujące na roślinach. Bardzo często atakują rośliny ozdobne, takie jak róże. Jak poznać, że mszyce zaatakowały krzewy różane? Roślina zainfekowana mszycami ma zdeformowane, pozwijane, odbarwione i lepkie liście. Na pąkach kwiatowych, kwiatach, łodygach i na spodniej stronie liści można zauważyć małe, czarne kropeczki. To właśnie mszyce. By pozbyć się mszyc z róż, najlepiej działać od razu. Oto skuteczne, domowe sposoby na mszyce na różach. Zastosuj ten prosty trik, który zdradza ciocia Krysia, a pozbędziesz się mszyc z róż raz na zawsze, a twoje krzewy różane będą Całe okryte pięknymi różami.

📢 Znaki zodiaku, które czekają w czerwcu zmiany w finansach. Dodatkowa gotówka i niespodziewane wydatki [10.06 2024 r.] Przez zdecydowaną większość czerwca Słońce będzie znajdowało się w znaku Bliźniąt, zaś po 20 czerwca wstąpi do Raka. To właśnie te znaki zodiaku mogą spodziewać się największych zawirowań w życiu finansowym - od bogactwa po niespodziewane wydatki. Który jeszcze znak zodiaku będzie miał szczęście w finansach, a kto powinien uważać? Oto horoskop finansowy na czerwiec 2024.

📢 Takie mogą być stawki renty wdowiej 2024 - mamy wyliczenia. Tyle mogą dostać seniorzy [10.06 2024 r.] Jakie mogą być stawki renty wdowiej? Resort rodziny, pracy i polityki społecznej szacuje, że koszt tego programu to około 8-10 miliardów rocznie. Takie mają być zasady wypłat dla seniorów. 📢 Oto trik na dużo ogórków. Podlej tym teraz ogórki, a dzięki temu wystrzelą jak szalone [10.06 2024 r.] Koniec maja i początek czerwca to idealny czas na posadzenie ogórków wprost do gruntu. Warzywo ma wtedy odpowiednią temperaturę i poziom nasłonecznienia. Aby ogórki szybko urosły i było ich dużo należy dostarczyć im odpowiednich składników odżywczych. W przypadku domowych upraw świetnie sprawdzą się ekologiczne nawozy, które można zrobić samodzielnie. Oto trik, aby ogórki wystrzeliły jak szalone.

📢 Pelargonia nie kwitnie i gubi kwiaty? Dodaj to warzywo do doniczki, a pelargonia obsypie się kwiatami [10.06 2024 r.] Pelargonie swój triumf święciły w czasach PRL-u, jednak od kilku lat znów stały się bardzo modne. Pelargonie są ładne, mają wielobarwne kwiaty, bardzo długo kwitną - bo od czerwca aż do września, a do tego są dość odporne na niesprzyjające warunki pogodowe. Jednak zdarza się, że pelargonie przestają kwitnąć, nie mają nowych kwiatów, a stare odpadają. Wyjaśniamy, dlaczego tak się dzieje i jak temu zaradzić. Wypróbuj ten trik z popularnym warzywem, a twój balkon zniknie pod kwiatami pelargonii. 📢 Janina z "Sanatorium miłości" na prywatnych zdjęciach. Widać na nich radość i zadowolenie z życia! [10.06 2024 r.] Janina z "Sanatorium miłości 6" zgłosiła się do programu, aby pokonać samotność i znaleźć mężczyznę, który będzie dla niej ważny. Świetnie dogadywała się z Tadeuszem z Krzyżanowic. Widzowie byli przekonani, że po programie stworzą parę. Nic jednak z tego nie wyszło. Janina jest jednak bardzo szczęśliwa. Widać to na jej prywatnych zdjęciach.

📢 Dzięki temu trikowi pomidor obrodzi. Podlej tym nawozem krzaki pomidora, a będziesz mieć mnóstwo pomidorów [10.06 2024 r.] Pomidor to smaczne i bardzo zdrowe warzywo. To wielka satysfakcja móc zjeść pomidorki, które sami wyhodowaliśmy w swoim ogródku czy na balkonie. Pomidory, by dobrze rosły i miały dużo owoców, trzeba regularnie podlewać i nawozić. Mamy prosty trik, który sprawi, że pomidory będą lepiej wchłaniać składniki mineralne, a dzięki temu krzaczki będą się uginać od pomidorów. 📢 Synowie Joanny Przetakiewicz, dawnej partnerki Jana Kulczyka. Tak wyglądają Aleksander, Filip i Jakub Przetakiewiczowie [10.06 2024 r.] Joanna Przetakiewicz, założycielka marki La Mania, dawna partnerka najbogatszego Polaka Jana Kulczyka, dziś żona Rinke Rooyensa, jest nie tylko znaną bizneswoman, ale także dumą matką Aleksandra, Filipa i Jakuba. Dorośli synowie są owocem jej związku z lat młodości. Milionerka utrzymuje z nimi bliskie kontakty, synowie wspierają mamę w działaniach biznesowych. Zobaczcie piękne zdjęcia Joanny Przetakiewicz-Rooyens oraz Aleksandra, Filipa i Jakuba Przetakiewiczów. Pokazujemy je w naszej galerii.

📢 To wszystko jest zwolnione z egzekucji komorniczych. To się zmienia od lipca 2024 roku [10.06 2024 r.] Komornicy zajmują się odzyskiwaniem niespłaconych długów. Działają one w interesie wierzycieli. Nie znaczy to jednak, że zostawią dłużnika w skarpetkach. Komorników obowiązują przepisy prawa, które zwalniają wiele rzeczy z zajęć komorniczych. Sprawdzamy, czego komornik nie może zabrać dłużnikowi. 📢 GIS wycofuje towary ze sklepów - alarm w sklepach. Groźna bakteria wywołująca listeriozę w wędlinie [10.06 2024 r.] Główny Inspektorat Sanitarny kontroluje jakość produktów spożywczych i przedmiotów mających kontakt z żywnością. Gdy są zagrożenia dla konsumentów, wydaje ostrzeżenia. Teraz GIS ostrzega o szkodliwych dla zdrowia produktach spożywczych dostępnych w popularnych marketach i dyskontach spożywczych w Polsce. To między innymi groźna bakteria Listeria monocytogenes wykryta w wędlinie. Zakażenie tą bakterią może wywołać chorobę listeriozę. Sprawdź, czy masz niebezpieczny towar, a jeśli tak - koniecznie go wyrzuć.

📢 Żona Łukasza Nowickiego - tak wygląda Olga Paszkowska, aktorka i psychoterapeutka [10.06 2024 r.] Łukasz Nowicki to popularny polski aktor i prezenter telewizyjny, syn wielkiego Jana Nowickiego. Przez 9 lat jego żoną była piosenkarka Halina Mlynkowa. W 2016 roku wziął ślub z młodszą o 13 lat aktorką, Olgą Paszkowską. To przepiękna kobieta. Zobaczcie, jak na prywatnych zdjęciach wygląda żona Łukasza Nowickiego. 📢 Modne paznokcie na lato - zobacz pomysły i wzory w kolorze Peach Fuzz. To najmodniejszy manicure w 2024 roku [10.06 2024 r.] Modne paznokcie na lato - pomysły, wzory, inspiracje. Mamy propozycje modnego manicure na wakacje 2024. Co będzie modne w stylizacji paznokci? Lato to czas eksplozji barw, jednak wciąż dominują naturalne paznokcie, minimalistyczny i elegancki manicure. Trendy na lato to manicure w kolorze Peach Fuzz - ten kolor roku Pantone to bardzo delikatny, brzoskwiniowy, pastelowy odcień. Sprawdź, jak się prezentuje się Peach Fuzz na paznokciach. Zobacz najmodniejsze paznokcie na lato - takie pomysły na maj mają stylistki paznokci i salony kosmetyczne.

📢 Oto lista banknotów, która straciła ważność. Niektóre z nich można wymienić! [10.06 2024 r.] Banknoty, które mamy w obiegu nie mają terminu przydatności, jednak są sytuacje, w których papierowe pieniądze tracą ważność. W niektórych przypadkach możemy je wymienić. Są jednak tez sytuacje, w których banknot traci i ważność i wartość. Dowiedz się, jakie kroki należy podjąć, jeśli posiadamy nieważny banknot. 📢 Podlej tym grządki, a cebula obrodzi. Ten nawóz sprawi, że cebule nie będą się mieścić na grządkach! [10.06 2024 r.] Cebula to warzywo smaczne, bardzo zdrowe, a do tego łatwe w uprawie. To wielka satysfakcja, gdy możemy zjeść warzywa, które samodzielnie wyhodowaliśmy. Cebulę można uprawiać w ogródku, na balkonie, a nawet po prostu w donicach na oknie. Gdy hodujemy cebulę, mamy też własny szczypiorek - pyszny, świeży, chrupiący. Domowe nawozy wracają do łask. Są skuteczne, dostępne praktycznie od ręki, tanie - bo wykorzystujemy organiczne odpadki, a do tego potrafią zdziałać cuda. Twoja cebula będzie rosła szybko, gdy zastosujesz ten domowy nawóz.

📢 Ta fryzura będzie najmodniejsza latem 2024 roku. Szybkie i modne upięcia włosów [10.06 2024 r.] Włosy długie i półdługie w sezonie letnim często staramy się upiąć, aby nie przeszkadzały, ale przede wszystkim było chłodniej. Tradycyjny kucyk, czy szybki luźny warkocz to tylko niektóre z propozycji. Przygotowaliśmy dla Was kilka szybkich i modnych upięć, które będą popularne latem 2024 roku. Zobaczcie kilka inspiracji. 📢 Te dni będą wolne od nauki - oto kalendarz dni wolnych. Nowy rok szkolny 2024/2025 będzie dłuższy! [10.06 2024 r.] Przed nami zakończenie roku szkolnego i wakacje. Uczniowie już odliczają dni do wolnego, a my przygotowaliśmy dla Was kalendarz dni wolnych na nowy rok szkolny 2024/25. Jest kilka dobrych wiadomości ale i jedna zła, bo rok szkolny 2024/2025 będzie nieco dłuższy! Dlaczego? Sprawdźcie.

📢 Zakaz palenia na balkonie w Polsce - czy obowiązuje? Tego nie można robić na balkonie, za to teraz grozi mandat [10.06 2024 r.] Czy zakaz palenia na balkonach obowiązuje w Polsce? Palenie na balkonie wywołuje wiele pytań i kontrowersji. Najważniejsze pytanie brzmi: czy można palić na balkonie? Sprawdź w naszej galerii, czego nie można robić na balkonie - za takie zachowanie grozi wysoki mandat! 📢 Anna Lewandowska w objęciach przystojnego Hiszpana. Jest komentarz Roberta Lewandowskiego. Mocne słowa o Polsce! [10.06 2024 r.] Co to jest bachata? Z kim spędza czas i tańczy Anna Lewandowska? Co na taneczną pasję żony Robert Lewandowski? Te pytanie elektryzowały fanów najsłynniejszego piłkarskiego małżeństwa w Polsce. Anna Lewandowska milczy, natomiast swoje zdanie na ten temat wyraził ostatnio Robert Lewandowski. Sprawdźcie jak skomentował popisy swojej żony.

📢 Iga Świątek - tak mieszka i żyje na co dzień mistrzyni Rolanda Garrosa. O czarnym kocie, ukulele i ulubionym serialu [10.06 2024 r.] Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek, najlepsza tenisistka świata. W sobotę czerwca już po raz czwarty w karierze wygrała wielkoszlemowy turniej w Paryżu na kortach Rolanda Garrosa. Czy Iga Świątek ma chłopaka? Co studiuje Iga Świątek? Co polska tenisistka robi w wolnym czasie? Poznajcie lepiej naszą najlepszą tenisistkę świata. Taka jest Iga Świątek prywatnie! 📢 VII Niebieski Bieg i festyn w Grudziądzu. Impreza na rzecz osób autystycznych. Mamy zdjęcia Już po raz siódmy, w niedzielę, 9 czerwca, zorganizowano w Grudziądzu "Niebieski Bieg". Pobiegły w nim najpierw dzieci, a później dorośli. Nie zabrakło też atrakcji na festynie dla dzieci.

📢 Nocna Dycha Kopernika 2024. Tak biegliście przez Bulwar Filadelfijski. Mamy zdjęcia ze startu i mety Nocna Dycha Kopernika należy do najpopularniejszych imprez biegowych w każdym sezonie w Toruniu. Tym razem biegacze jako pierwsi wypróbowali wyremontowany Bulwar Filadelfijski. Biegliście? Kibicowaliście? Poszukajcie siebie i znajomych w naszej galerii zdjęć! 📢 Jak dbać o krótkie włosy? Mamy listę 10 najlepszych sposobów - dzięki nim twoja fryzura zachwyci wszystkich W tym sezonie niezwykle modne są fryzury typu bob, czy pixie cut. Pasują do każdego typu urody, są bardzo praktyczne, szczególnie podczas upalnego lata, a dodatkowo odejmują lat. Jeśli jednak nie będziemy odpowiednio dbać o nasze włosy, to osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego.

📢 Za pieniądze PRL płacą fortunę - ceny, zdjęcia. Tyle w 2024 roku są warte stare banknoty i monety Szuflady ze starociami mogą kryć prawdziwe skarby. Stare banknoty i monety z czasów PRL mogą być dziś żyłą złota. Ile warte są pieniądze PRL? Za takie pieniądze kolekcjonerzy płacą fortunę. Masz takie? Nie wyrzucaj! Możesz na nich zarobić. Zobacz przykładowe ceny i zdjęcia.

📢 Ten bob będzie hitem tegorocznego lata. Ta fryzura będzie popularna w 2024 roku Latem warto postawić na wygodne fryzury, które nie będą obciążać włosów. Warto wybrać fryzurę która sprawdzi się zarówno w upalne dni jak i niespodziewane opady deszczu. W salonach fryzjerskich po raz kolejny będzie królował bob, który ma już wiele wariantów. Mamy dla Was kilka propozycji na fryzurę na lato. Oto one. 📢 Wnętrza domu Zenona Martyniuka. Tak wygląda w środku dom króla disco polo Zenon Martyniuk, ikona muzyki disco polo, otwiera drzwi swojego domu w Grabówce pod Białymstokiem. Malownicze otoczenie, przestronny ogród i wnętrza, które z pewnością zrobią na Tobie wrażenie. Zajrzyjmy do świata, w którym na co dzień żyje twórca terminu "disco polo" wraz z rodziną.

📢 Oni mogą dostać wezwania na ćwiczenia wojskowe 2024. Nowe zasady kwalifikacji i powołania Między styczniem a kwietniem 230 tysięcy osób zostało poddanych ocenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby wojskowej. Zmiany te dotyczyły zarówno mężczyzn, jak i kobiet posiadających kwalifikacje przydatne w wojsku, w tym w specjalnościach medycznych. Nowe przepisy skracają również czas na stawienie się w jednostce wojskowej do 6 godzin w sytuacji ogłoszenia mobilizacji lub stanu wojny, co podkreśla powagę i szybkość reakcji wymaganą od potencjalnych rezerwistów.

📢 Lotto - wyniki 8.06.2024. Sprawdź ostatnie wyniki losowania Lotto i Lotto Plus Tradycyjnie o godzinie 22:00 losowanie Lotto. Sprawdź wyniki losowania Lotto z 8.06.2024 tuż po jego zakończeniu. 📢 Tabela wypłat Czternastej Emerytury. Mamy oficjalne i nowe wyliczenia na rękę od ZUS We wrześniu 2024 roku na konta emerytów wpłynie czternasta emerytura. Decyzja rządu jest już znana, a my zwróciliśmy się do bydgoskiego oddziału ZUS o szczegółowe wyliczenia netto. Nie wszyscy emeryci otrzymają pełną kwotę świadczenia. Zapoznaj się z oficjalnymi wyliczeniami i sprawdź, ile pieniędzy możesz otrzymać.

📢 Tyle sanatoria NFZ kasują za TV, ręcznik, czajnik, parking. Mamy aktualne stawki w tym sezonie! Kuracjusze, którzy jadą do sanatorium z NFZ, we własnym zakresie ponoszą koszty przejazdu do uzdrowiska, a także częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium. Są jednak dodatkowe opłaty, o których głośno się nie mówi. Sprawdziliśmy, ile wynoszą w tym sezonie. 📢 Nauczyciel na szkolnej wycieczce. Zarabia czy traci, gdy wyjeżdża z uczniami? Nauczyciele, wyjeżdżający z dziećmi i młodzieżą na wycieczki szkolne, nic nie robią, a jeszcze zarobią - taki panuje pogląd. Pedagodzy jednak niezbyt chętnie na nie jadą. 📢 Emerytury stażowe 2024 - przykładowa tabela wyliczeń. Tak mogą wyglądać nowe "stażówki" Nowe przepisy dotyczące emerytur w Polsce, które weszły w życie w 2024 roku, to istotna modyfikacja w systemie emerytalnym. Zmiany te dotykają przede wszystkim kwestii emerytur pomostowych oraz wprowadzenia emerytur stażowych, co jest tematem szeroko dyskutowanym. Mówi się o nich jako o możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę dla osób spełniających określone warunki.

📢 Emerytury w czerwcu 2024 - stawki po waloryzacji. Takie będą przelewy dla seniorów brutto i netto Już wkrótce ruszają wypłaty emerytur czerwcowych. Jakie będą wypłaty? Na konta seniorów trafi świadczenie, które zostało powiększone za sprawą marcowej waloryzacji. Zobacz, jakie będą stawki brutto i netto. 📢 Polska Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2024 wyłoniona. Wyniki finałowej gali, zdjęcia Poznaliśmy główne rozstrzygnięcia finałowej gali konkursu Polska Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2024. Poznajcie wyróżnione kandydatki. Zobaczcie zdjęcia z City Hotel w Bydgoszczy, gdzie w niedzielę 2 czerwca 2024 odbyło się wydarzenie. 📢 Tragiczny wypadek w gminie Łabiszyn. Nie żyje policjant W sobotę (08.06.2024) doszło do tragicznego wypadku w miejscowości Kąpie, w gminie Łabiszyn. Samochód ciężarowy zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się z osobowym. Nie żyje policjant.

📢 Joanna Przetakiewicz - tak mieszka i żyje polska milionerka. Wyjątkowe luksusy Joanna Przetakiewicz, założycielka i dyrektorka domu mody "La Mania", ceniona w Polsce bizneswoman, ma luksusowy dom w Konstancinie pod Warszawą oraz mieszkanie w Londynie. Jej styl ubierania, a i urządzania wnętrz, są inspiracją dla wielu kobiet. Przetakiewicz umiejętnie łączy dobrej marki klasykę z nowoczesnością. Zwykle przebywa w eleganckich wnętrzach, zdjęciami dzieli się w mediach społecznościowych. Tak mieszka i żyje właścicielka La Manii - zobaczcie w naszej galerii. 📢 Dni Inowrocławia 2024. Koncert Ani Wyszkoni na lotnisku Aeroklubu Kujawskiego. Zobaczcie zdjecia Z okazji Dni Inowrocławia 2024 odbywają się koncerty gwiazd. W sobotę, 7 czerwca, na Lotnisku Aeroklubu Kujawskiego wystąpiła Ania Wyszkoni. 📢 Bryska wystąpiła na lotnisku w ramach Dni Inowrocławia 2024. Zobaczcie zdjęcia Na lotnisku Aeroklubu Kujawskiego trwają koncerty gwiazd, towarzyszące Dniom Inowrocławia 2024. W piątek, 7 czerwca, wystąpiła tam m. in. Bryska.

📢 "Niezapomniana sobota na plaży". Tak było nad Rudnikiem w Grudziądzu - mamy zdjęcia Na plaży miejskiej nad Jeziorem Rudnickim Wielkim w Grudziądzu dzieciom do dyspozycji oddano dmuchańca - rekina, a Piotr Jakubowski pokazał jak za pomocą piły łańcuchowej tworzy wielkoformatowe rzeźby. Swoich sił w rzeźbieniu spróbowały też dzieci. 📢 Limity wypłat gotówki z bankomatów w 2024 roku. Mamy dane z PKO BP, mBank czy Millennium W 2024 roku nadal korzystamy mimo rosnącej popularności płatności bezgotówkowych. Znajomość limitów wypłat z bankomatów oraz ograniczeń dotyczących płatności gotówką może okazać się przydatna w codziennym życiu. Jakie są maksymalne i minimalne kwoty, które można wypłacić z bankomatów popularnych banków? Zobaczcie! 📢 Emerytury czerwcowe 2024 - tabela netto. Takie są wypłaty dla seniorów w czerwcu Rozpoczęły się wypłaty emerytur czerwcowych. Jakie stawki trafią na konta seniorów? Świadczenie zostało powiększone za sprawą marcowej waloryzacji. Zobacz, jakie są stawki brutto i netto.

📢 Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki budują dom – zdjęcia. Zobacz prywatne chwile tancerki i producenta Tancerka i aktorka Edyta Herbuś z producentem filmowym Piotrem Bukowieckim po ośmiu latach związku wiją wspólne gniazdko. Budowa ich domu idzie pełną parą. Herbuś i Bukowiecki wychowują wspólnie trójkę dzieci Bukowieckiego z poprzednich związków. Zobacz, jak żyje para. 📢 Tak mieszka Łukasz Nowicki, gdy jest w Polsce. Zobacz, jak się urządził z żoną i dzieciakami. Zajrzyj do przytulnych wnętrz domu aktora Łukasz Nowicki ma kilka domów, które są zlokalizowane w kraju i za jego granicami. Gwiazda „Pytania na śniadanie” uwielbia podróże i spędzanie czasu na łonie natury. Dlatego Łukasz Nowicki uwił swoje rodzinne gniazdko na Mazowszu. Zobacz, jak na co dzień mieszka Łukasz Nowicki. Sprawdź, w jak pięknych okolicznościach przyrody uwielbia spędzać wolne chwile prezenter z żoną i dzieciakami.

