Przegląd prasy 20.06.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

📢 Synowie Joanny Przetakiewicz, dawnej partnerki Jana Kulczyka. Tak wyglądają Aleksander, Filip i Jakub Przetakiewiczowie [20.06.2024] Joanna Przetakiewicz, założycielka marki La Mania, dawna partnerka najbogatszego Polaka Jana Kulczyka, dziś żona Rinke Rooyensa, jest nie tylko znaną bizneswoman, ale także dumą matką Aleksandra, Filipa i Jakuba. Dorośli synowie są owocem jej związku z lat młodości. Milionerka utrzymuje z nimi bliskie kontakty, synowie wspierają mamę w działaniach biznesowych. Zobaczcie piękne zdjęcia Joanny Przetakiewicz-Rooyens oraz Aleksandra, Filipa i Jakuba Przetakiewiczów. Pokazujemy je w naszej galerii.

📢 Krystyna Czubówna - tak kiedyś wyglądała. Oto jej prywatne zdjęcia, także z córką i wnuczkami Nie ma równie znanego głosu w Polsce. Od lat Krystyna Czubówna pozostaje najsłynniejszą polską lektorką. Miliony telewidzów bezbłędnie rozpoznają ten niski, ciepły głos. Zasłynęła jako lektorka filmów dokumentalnych, przyrodniczych. W 2024 roku Krystyna Czubówna skończy 70 lat. Jak teraz wygląda, jak wyglądała kiedyś - pokazujemy w galerii. Tutaj także jej zdjęcia z jej córką i wnuczkami.

Prasówka 20.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Małgorzata Maier z Big Brothera - tak dziś wygląda. Wiemy, czym się zajmuje, mamy też zdjęcia! Małgorzata Maier stała się znaną postacią dzięki udziałowi w pierwszej edycji programu "Big Brother". Zdobyła sympatię widzów, stając się ikoną tego kultowego show. Od tamtych wydarzeń minęły już 23 lata. Zobaczmy, jak wygląda i czym się zajmuje Małgorzata Maier dzisiaj.

📢 Przy tych schorzeniach nie można pić kawy rozpuszczalnej. Oto kiedy nie jest wskazana Kawa rozpuszczalna uznawana jest za mniej zdrową, bo jest przetworzona. Zawiera mniej kofeiny niż parzona, ale za to ma więcej antyoksydantów. Kawa ta zawiera takie składniki mineralne jak: cynk, wapń, magnez. Do produkcji kawy rozpuszczalnej wykorzystuje się ziarna niższej jakości. Zobaczcie, kto nie powinien pić kawy rozpuszczalnej. 📢 Takie są godziny wychodzenia przelewów z ZUS. O tej porze dostaniesz przelew ZUS wypłaca wiele świadczeń, które trafiają na konta milionów Polaków. O tym kiedy otrzymujemy pieniądze decyduje zwykle terminy zgłoszenia. O jakiej godzinie Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje przelewy? Zobaczcie, o jakich godzinach wychodzą pieniądze z ZUS i o której trafią na nasze konto. 📢 Takie będą emerytury od marca 2025? Oto nowa tabela wyliczeń waloryzacji emerytur W obliczu spadającej inflacji, przyszłoroczne waloryzacje emerytur zapowiadają się na znacznie skromniejsze niż w latach ubiegłych. Ministerstwo Finansów przedstawia dane, które mogą ostudzić oczekiwania wielu emerytów, przyzwyczajonych do regularnych, często dwucyfrowych wzrostów świadczeń. Prognozy na rok 2025 wskazują na wzrosty na poziomie 6,78 proc., co jest najniższym wskaźnikiem od 2021 roku.

📢 Anna Lewandowska w objęciach przystojnego Hiszpana. Jest komentarz Roberta Lewandowskiego. Mocne słowa o Polsce! Co to jest bachata? Z kim spędza czas i tańczy Anna Lewandowska? Co na taneczną pasję żony Robert Lewandowski? Te pytanie elektryzowały fanów najsłynniejszego piłkarskiego małżeństwa w Polsce. Anna Lewandowska milczy, natomiast swoje zdanie na ten temat wyraził ostatnio Robert Lewandowski. Sprawdźcie jak skomentował popisy swojej żony. 📢 Zakaz palenia na balkonie w Polsce - czy obowiązuje? Tego nie można robić na balkonie, za to teraz grozi mandat Czy zakaz palenia na balkonach obowiązuje w Polsce? Palenie na balkonie wywołuje wiele pytań i kontrowersji. Najważniejsze pytanie brzmi: czy można palić na balkonie? Sprawdź w naszej galerii, czego nie można robić na balkonie - za takie zachowanie grozi wysoki mandat!

📢 Niedziele handlowe 2024. W te niedziele sklepy będą otwarte - zobacz kalendarz niedziel handlowych 2024 Niedziele handlowe 2024. Kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku określają przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. W 2024 roku będzie siedem niedziel handlowych. Sprawdź, w które niedziele sklepy będą otwarte i gdzie można zrobić zakupy. Zobacz, w które dni wypadną niedziele handlowe w 2024 roku. Oto kalendarz niedziel handlowych, czyli lista niedziel, gdy sklepy będą otwarte. 📢 Dzięki temu twoje ogórki będą rosły jak szalone. Mamy listę 5 naturalnych sposobów Chcesz cieszyć się obfitymi zbiorami ogórków i zabezpieczyć je przed szkodnikami oraz chorobami? Zapomnij o sztucznych preparatach! Wypróbuj te naturalne nawozy, które zrobisz z produktów, które na pewno masz już w domu lub ogrodzie!

📢 Olga Fibak - tak żyje na co dzień. Kiedyś była żoną sławnego tenisisty Wojciecha Fibaka Wojciech Fibak, jeden z najlepszych polskich tenisistów w historii, miał dwie żony. Pierwszą była Ewa, drugą Olga Sieniawska-Fibak, młodsza od utytułowanego sportowca o 23 lata. Jak teraz żyje Olga Fibak, o tym piszemy niżej. 📢 Wystarczy łyżka, a krzak truskawek ugnie się od owoców. Oto dobry nawóz domowej roboty [20.06.2024] Truskawki to uwielbiany owoc deserowy. Są smaczne, niskokaloryczne, a dodatkowo wspomagają pracę wątroby i nerek. Truskawki chętnie uprawiamy na działkach i balkonach. Choć są stosukowo łatwe w uprawie, z powodu braku niektórych składników odżywczych mogą mieć mało owoców. Tymczasem wystarczy, że zastosujesz łyżkę tego składnika, a krzak zaczerwieni się od nowych owoców. 📢 Takie cuda tworzy Małgorzata Maier z Big Brothera. Jej ceramiką zachwyca się świat! [20.06.2024] Małgorzata Maier zajęła trzecie miejsce w pierwszej edycji programu "Big Brother" w TVN. Od tego czasu prowadzi aktywne życie. Pracowała w telewizji, zajmowała się projektowaniem i aranżacja wnętrz, świadczyła usługi public relations. Kilka lat temu pochłonęła ją ceramika. Zobaczcie, jakie cuda tworzy Małgorzata Maier z Big Brothera.

📢 Przy tych schorzeniach unikaj picia herbaty z torebki. Te herbaty nie są najlepszym wyborem [20.06.2024] Herbata to lubiany gorący napój, który towarzyszy nam do posiłków czy spotkania towarzyskiego. Herbata może mieć dobry wpływ na nasz organizm jeśli jednak przesadzimy z dawką będzie ona miała negatywne skutki dla naszego zdrowia. Przy niektórych schorzeniach dodatkowo powinniśmy zrezygnować całkowicie z jej picia. Zobaczcie, kiedy lepiej nie pić herbaty ekspresowej. 📢 Nowa tabela zysku emerytów netto. Wyliczenia waloryzacji emerytur według aktualnego wskaźnika [20.06.2024] W związku ze spadającą inflacją, przyszłoroczna waloryzacja emerytur zapowiada się na znacznie skromniejszą niż w poprzednich latach. Ministerstwo Finansów opublikowało dane, które mogą ostudzić oczekiwania wielu emerytów, przyzwyczajonych do regularnych, często dwucyfrowych podwyżek świadczeń. Prognozy na 2025 rok wskazują na wzrosty na poziomie 6,78%, co jest najniższym wskaźnikiem od 2021 roku.

📢 Sprytny trik babci, by ogórki kiszone były zawsze jędrne i chrupiące! [20.06.2024] Twoje ogórki kiszone wychodzą rozmiękłe i niesmaczne? Poznaj sprytny trick babci i dowiedz się co do nich dodać, by wyszły idealne! 📢 Porcelana PRL z lat 70. i 80. poszukiwana przez kolekcjonerów - ceny unikatów. Tyle w 2024 roku trzeba za nią zapłacić [20.06.2024] Porcelanowe naczynia i dekoracje w czasach PRL-u królowały w każdym domu. 20 lat temu trafiły jednak głęboko do kartonów, piwnic i na strychy. Wtedy uznane za kiczowate, dziś przeżywają renesans. Aktualne ceny sugerują, że za sprawą ich sprzedaży, można się całkiem nieźle wzbogacić. Warto poszperać w starociach i odkopać te "skarby" poszukiwane przez kolekcjonerów. Zobacz zdjęcia i przykładowe ceny peerelowskiej porcelany.

📢 Tak wygląda teraz Joanna Koroniewska. Internauci krytykują, że wygląda staro - aktorka odpowiada hejterom [20.06.2024] Joanna Koroniewska to znana polska aktorka i prezenterka telewizyjna, żona Macieja Dowbora - prezentera telewizyjnego. Przez ponad dekadę grała Małgosię, córkę Lucjana i Barbary w serialu "M jak miłość". Joanna Koroniewska ujawniła, jakie komentarze odnośnie swojego wyglądu dostaje od internautów - wytykają jej, że wygląda staro i brzydko. Aktorka dosadnie odpowiedziała hejterom - zobacz więcej!

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Filip Chajzer. Willa należy do jego ojca Zygmunta Chajzera [20.06.2024] Filip Chajzer nie zwalnia tempa. Popularny dziennikarz i prezenter telewizyjny ostatnio odnalazł się w branży gastronomicznej. W mediach społecznościowych promuje swoją niedawno otwartą budkę z kebabem. A co słychać u niego prywatnie? Okazuje się, że od dłuższego czasu mieszka w willi na warszawskiej Sadybie. Jak donoszą media, dom należy do jego ojca - Zygmunta Chajzera. Zobacz niesamowite wnętrza. 📢 Nowe stawki ZUS 2025 - tabela prognozowanych wyliczeń. Oni będą płacić wyższe składki! [20.06.2024] To nie są dobre wiadomości dla osób, które pracują na własny rachunek. Szykuje się kolejna podwyżka składek ZUS. Tak wynika z rządowych dokumentów. Zobacz, kto poniesie większe i dodatkowe koszty.

📢 Tak wygląda dziś żona Andrzeja Rosiewicza. Iwona Rosiewicz jest młodsza od męża o 25 lat! [20.06.2024] Andrzej Rosiewicz to postać, która od dekad znajduje się w czołówce polskiej sceny muzycznej. Znany z takich przebojów jak "Chłopcy radarowcy" i "Czterdzieści lat minęło...", cieszy się niesłabnącą popularnością. Artysta jest dumnym ojcem trójki dzieci i mężem Iwony, która jest od niego młodsza o 25 lat. Para pobrała się, gdy Andrzej miał 53 lata. Zobaczmy, jak dziś wygląda żona Andrzeja Rosiewicza.

📢 Płaca minimalna 2025 - ile będzie na rękę? Znamy stawki! Taka będzie pensja brutto i netto [20.06.2024] Rząd podał już o ile wzrośnie płaca minimalna od stycznia 2025. Osoby, które zarabiają najniższą krajową czeka kolejna podwyżka. O ile? Zobacz, jaka będzie najniższa pensja brutto i netto od nowego roku.

📢 Przestała płacić abonament, bo znajomi nie płacą. "Skarbówka wyczyściła mi konto na 1300 zł" [20.06.2024] Bydgoszczanka: - Przestałam płacić abonament, bo znajomi też mają telewizor i radio, a nigdy nie zapłacili nawet złotówki. Jednak skarbówka zajęła moje konto, a nie ich. Nie, to niejedyny taki przypadek w regionie! Niektórzy mogą się pewnego dnia mocno zdziwić, jak skarbówka ściągnie z ich konta zaległy abonament. 📢 Trik Pani Patrycji na niekwitnący skrzydłokwiat. Zaleca dodanie tego do doniczki raz w tygodniu [20.06.2024] Pani Patrycja radzi, że jeśli Twój skrzydłokwiat nie kwitnie, warto przyjrzeć się warunkom, w jakich jest uprawiany. Skrzydłokwiaty to rośliny, które potrzebują odpowiedniej wilgotności podłoża oraz odpowiedniego oświetlenia. Zbyt intensywne nasłonecznienie lub przesuszenie gleby mogą spowodować, że roślina przestanie kwitnąć. Skrzydłokwiaty najlepiej czują się w miejscach o rozproszonym świetle, a ich podłoże powinno być zawsze lekko wilgotne, ale nie mokre.

📢 Oto pomysły na krótkie włosy. Mamy listę 10 sposobów pielęgnacji - dzięki nim twoja fryzura zachwyci wszystkich [20.06.2024] W tym sezonie niezwykle modne są fryzury typu bob, czy pixie cut. Pasują do każdego typu urody, są bardzo praktyczne, szczególnie podczas upalnego lata, a dodatkowo odejmują lat. Jeśli jednak nie będziemy odpowiednio dbać o nasze włosy, to osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego.

📢 [Monika Ordowska - odważne zdjęcia 35-latki. Modelka przeszła dużą metamorfozę. Tak luksusowo żyje z mężem miliarderem 20.06.2024 Po skandalu obyczajowym z aktorem Piotrem Zeltem, dziś Monika Ordowska jest żoną amerykańskiego miliardera. Wychowuje 11-letnią córkę Amelkę. Po kilkunastu latach modelka nie przypomina dawnej siebie. 35-latka przeszła dużą metamorfozę. W sieci zamieszcza pikantne zdjęcia i chwali się luksusowym życiem. Zobacz, jak dziś wygląda i żyje atrakcyjna influencerka Monika (Ordowska) Rudeen.

📢 Petunia bujnie rozkwitnie - oto trik na mnóstwo kwiatów. Użyj tej przyprawy jako nawozu do petunii [20.06.2024] Petunie to piękne kwiaty, bardzo popularne w ogródkach i na balkonach w polskich domach. Petunie mają delikatne kwiaty w kształcie kielicha, w wielu barwach: białe, żółte, różowe, bordowe, fioletowe. Zadbane petunie są prawdziwą ozdobą okien i balkonów. Co jednak, gdy marnieją i gubią kwiaty? Jest na to rada. Koniecznie wypróbuj ten prosty nawóz domowy. Zrobisz go w kilka chwil z popularnej przyprawy, którą na pewno masz w kuchennej szafce.

📢 Małgorzata Socha w najmodniejszych stylizacjach 2024 - zdjęcia. Popularna aktorka znów inspiruje [20.06.2024] Małgorzata Socha to jedna z najlepiej ubranych polskich aktorek. Z modą jest na czasie - zauważają rodzimi wizażyści wychwytując i zachwalając jej kolejne stroje lub dodatki. Socha bryluje na salonach, jest inspiracją dla podążających za najnowszymi trendami. Zobaczcie, co się teraz nosi - oto stylizacje Małgosi Sochy - modne bluzki, spodnie, sukienki i marynarki. Tak się ubiera popularna aktorka. Zdjęcia w naszej galerii.

📢 Pippi Langstrump - tak dziś wygląda. Inger Nilsson ma już 65 lat, zobaczcie zdjęcia! [20.06.2024] Inger Nilsson to szwedzka aktorka, której międzynarodową sławę przyniosła tytułowa rola w serii filmów opowiadających o przygodach Pippi Langstrump. Ta małą, rudowłosą, uśmiechniętą od ucha do ucha dziewczynkę kochał swego czasu cały świat. Jak dziś wygląda Inger Nilsson, która kilkadziesiąt lat temu grała Pippi Langstrump? Zajrzyjcie do naszej galerii. 📢 Duże zmiany w Kodeksie Pracy 2024. Staż pracy po nowemu i krótszy czas pracy? Jest decyzja rządu! [20.06.2024] Rewolucyjne zmiany w Kodeksie Pracy coraz bliżej. Staż pracy ma być obliczany w nowy sposób, wielu pracowników czeka również na decyzje dotyczące krótszego czasu pracy. Jakie zmiany szykują się dla pracodawców i pracowników? Sprawdź, jakie zmiany w Kodeksie pracy planuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

📢 Zmiany w tabeli waloryzacji emerytur ZUS 2025 po decyzji rządu. Mamy wyliczenia zysku na rękę! [20.06.2024] W związku z malejącą inflacją, drugiej waloryzacji emerytur w 2024 roku raczej nie będzie. Nadchodzące zmiany w waloryzacji rent i emerytur oznaczają koniec okresu dużych wzrostów świadczeń dla seniorów. Ministerstwo Finansów przedstawiło prognozy, które mogą zmniejszyć oczekiwania wielu emerytów przyzwyczajonych do regularnych, często dwucyfrowych podwyżek.

📢 Wnętrza domu Szymona Hołowni. Tak wraz z rodziną mieszka Marszałek Sejmu [20.06.2024] Dom jest przestronny i jasny, z piękną kuchnią, dużym ogrodem i przepięknym widokiem na las. Poznaj nieznane wszystkim oblicze Szymona Hołowni. Zajrzyj do domu Marszałka Sejmu, gdzie królują książki i piękne widoki na las. 📢 Tomasz Lis z nową partnerką Moniką - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto dom dziennikarza. Zobacz zdjęcia [20.06.2024] Życie prywatne Tomasza Lisa przez lata wzbudzało kontrowersje. Dziennikarz po latach odszedł od Kingi Rusin, po to by związać się z Hanną Lis - która była świadkową na jego pierwszym ślubie. Jednak małżeństwo z Hanną Lis również nie przetrwało. Teraz gwiazdor układa sobie życie u boku Moniki Urbańczyk. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień.

📢 Hortensje będą obsypane kwiatami - trik na obfite kwitnienie. Podlej tym hortensje raz na tydzień! [20.06.2024] Hortensje to niezwykle ozdobne i atrakcyjne kwiaty ogrodowe. Świetnie się sprawdzą również jako kwiaty na balkon, posadzone w skrzynkach czy donicach będą jego niekwestionowaną ozdobą. Hortensje zachwycają wielobarwnymi, mocnymi kwiatami. Pięknie pachną i w dodatku nie są bardzo wymagające, jeśli chodzi o uprawę. Hortensje, by bujnie kwitły, wymagają odpowiedniego nawożenia. Zobacz przepis na skuteczny domowy nawóz do hortensji - podlej nim kwiaty, a efekt cię zachwyci! 📢 Fryzury, które odejmą Ci lat - inspiracje, zdjęcia. Takie fryzury są idealne dla kobiet po 50 [20.06.2024] Zmiana fryzury to często nie łatwa decyzja. Niby chcemy coś zmienić w wyglądzie ale boimy się efektu i reakcji innych. Zanim zdecydujemy się na zmianę warto poszukać fryzury, która nam się spodoba, ale co ważniejsze będzie nam pasowała. Jeśli wybierzemy uczesanie, które nie pasuje do kształtu naszej głowy osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast odjąć sobie lat i poprawić wygląd, dodamy i pogorszymy. Mamy dla Was kilka rad jak dobrze wybrać fryzurę. Zobaczcie.

📢 Pelargonia nie kwitnie i gubi kwiaty? Dodaj to warzywo do doniczki, a pelargonia obsypie się kwiatami [20.06.2024] Pelargonie swój triumf święciły w czasach PRL-u, jednak od kilku lat znów stały się bardzo modne. Pelargonie są ładne, mają wielobarwne kwiaty, bardzo długo kwitną - bo od czerwca aż do września, a do tego są dość odporne na niesprzyjające warunki pogodowe. Jednak zdarza się, że pelargonie przestają kwitnąć, nie mają nowych kwiatów, a stare odpadają. Wyjaśniamy, dlaczego tak się dzieje i jak temu zaradzić. Wypróbuj ten trik z popularnym warzywem, a twój balkon zniknie pod kwiatami pelargonii. 📢 Kryształy PRL z lat 70. i 80. poszukiwane przez kolekcjonerów - ceny unikatów. Tyle w 2024 roku trzeba za nie zapłacić [20.06.2024] Naczynia i dekoracje z kryształu w PRL-u królowały w każdym domu. 20 lat temu trafiły głęboko do kartonów, piwnic i na strychy. Wtedy uznane za kiczowate, dziś przeżywają renesans. Aktualne ceny sugerują, że za sprawą ich sprzedaży, można się całkiem nieźle wzbogacić. Warto poszperać w starociach i odkopać te "skarby" poszukiwane przez kolekcjonerów. Zobacz zdjęcia i przykładowe ceny.

📢 Natalia Niemen i jej córka Danusia - zdjęcia. Tak wygląda piękna miłość artystki do swojego dziecka [20.06.2024] Natalia Niemen, owoc związku legendarnego artysty Czesława Niemena i modelki Małgorzaty Niemen, jest mamą dorosłych synów i córeczki Danusi, która cierpi na nieuleczalną chorobę. Wokalistka nieczęsto mówi o swoim prywatnym życiu, jednak jest jeden, wyjątkowy dzień, gdy czyni wyjątek. To Dzień Chorób Rzadkich. A taka właśnie choroba dotknęła jej najmłodsze dziecko. Wokalistka podkreśla, że wspiera wszystkie rodziny dotknięte wyzwaniem choroby rzadkiej. "Łączymy się" - apeluje i podnosi świadomość różnorodności. Uczy, abyśmy tę różnorodność akceptowali i kochali. Oto Natalia Niemen i jej córka Danusia. Tak wygląda piękna miłość artystki, córki Czesława Niemena i Małgorzaty Niemen, do swojego dziecka. Zdjęcia pokazujemy w naszej galerii.

📢 Zapomnij o pastelach. Takie paznokcie będą hitem na lato 2024 - nowe wzory i kolory [20.06.2024] Wielkimi krokami do mody i urody wkracza lato. Coraz chętniej stawiamy na jasne stylizacje i kwiatowe wzory - również na paznokciach. Wśród modnych paznokci na lato dominują pastele. W tym roku trend ten może się zmienić. Oto hit w manicure na czerwiec i lipiec 2024. Zobacz nowe wzory i kolory.

📢 Ta fryzura będzie najmodniejsza latem 2024 roku. Szybkie i modne upięcia włosów [20.06.2024] Włosy długie i półdługie w sezonie letnim często staramy się upiąć, aby nie przeszkadzały, ale przede wszystkim było chłodniej. Tradycyjny kucyk, czy szybki luźny warkocz to tylko niektóre z propozycji. Przygotowaliśmy dla Was kilka szybkich i modnych upięć, które będą popularne latem 2024 roku. Zobaczcie kilka inspiracji. 📢 Modne paznokcie na lato - zobacz pomysły i wzory w kolorze Peach Fuzz. To najmodniejszy manicure w 2024 roku [20.06.2024] Modne paznokcie na lato - pomysły, wzory, inspiracje. Mamy propozycje modnego manicure na wakacje 2024. Co będzie modne w stylizacji paznokci? Lato to czas eksplozji barw, jednak wciąż dominują naturalne paznokcie, minimalistyczny i elegancki manicure. Trendy na lato to manicure w kolorze Peach Fuzz - ten kolor roku Pantone to bardzo delikatny, brzoskwiniowy, pastelowy odcień. Sprawdź, jak się prezentuje się Peach Fuzz na paznokciach. Zobacz najmodniejsze paznokcie na lato - takie pomysły na maj mają stylistki paznokci i salony kosmetyczne.

📢 Tyle będziemy płacić za prąd od 1 lipca 2024 roku. Oto najnowsze stawki [20.06.2024] Od 1 lipca 2024 roku przestaje obowiązywać tarcza, która pozwalała na zamrożenie naszych rachunków za prąd. Jeśli zmieściliśmy się w limicie ustalonym przez rząd korzystaliśmy z niższych cen za energię elektryczną. Wraz z końcem czerwca tarcza ta przestaje obowiązywać. Co będzie dalej? Ile teraz będziemy płacić za energię elektryczną? Sprawdźcie.

📢 Nowy wiek emerytalny 2024 - przykładowa tabela wyliczeń. Tak mogą wyglądać nowe "stażówki" [20.06.2024] Pomysł przepisów wprowadzających emerytury stażowe w Polsce od 2024 roku wywołują szerokie dyskusje. Ta planowana istotna modyfikacja w systemie emerytalnym budzi emocje i stawia wiele pytań dotyczących przyszłości świadczeń emerytalnych w Polsce. 📢 Syn Andrzeja Rosiewicza - tak wygląda Jędrzej Rosiewicz. Wiemy, czym się zajmuje [20.06.2024] Andrzej Rosiewicz to polski piosenkarz, który szczególnie popularny był w latach 80. XX wieku. Któż nie zna jego największych hitów, takich jak: "Chłopcy radarowcy", "Czterdzieści lat minęło..." czy "Najwięcej witaminy"? Andrzej Rosiewicz ma troje dzieci. Jednym z nich jest Jędrzej Rosiewicz. Zobaczcie, jak wygląda i czym zajmuje się syn Andrzeja Rosiewicza.

📢 Jedyny syn Anny Seniuk - tak teraz wygląda. Gdy przyszedł na egzamin do szkoły teatralnej, mama wyszła z sali [20.06.2024] Anna Seniuk to popularna aktorka teatralna i telewizyjna. Nie wszyscy zapewne wiecie, że jej jedyny syn poszedł w jej ślady. To Grzegorz Małecki, który ma na koncie udział w kilkudziesięciu produkcjach telewizyjnych, jest także cenionym aktorem teatralnym. Tak dziś wyglądają Anna Seniuk i jej jedyny syn Grzegorz - zobaczcie zdjęcia. 📢 Tak mieszkają Sebastian Karpiel-Bułecka i Paulina Krupińska. To nowoczesna willa z podhalańskimi elementami [20.06.2024] Sebastian Karpiel-Bułecka i Paulina Krupińska to niezwykle popularna para polskiego showbiznesu. Mieszkają w pięknym domu w Zakopanem i od czasu do czasu pokazują w mediach społecznościowych, jak wyglądają jego wnętrza. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie, jak mieszkają Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka.

📢 Tak wygląda syn Artura Barcisia, Norka z "Miodowych Lat". Franciszek ma już 35 lat [20.06.2024] Uwielbiany przez miliony telewidzów Artur Barciś, znany choćby z kultowych seriali "Miodowe lata" i "Ranczo", to prywatnie ojciec Franciszka Barcisia, dziś dorosłego mężczyzny, który ma swoją rodzinę. Choć jedyny syn doskonałego aktora nie wybrał artystycznej kariery, otarł się jednak o pracę na planie, grając epizodyczne role. Zobaczcie, jak wyglądał kiedyś, a jaki jest teraz syn Artura Barcisia. Oto Franciszek Barciś na zdjęciach sprzed lat i obecnie.

📢 Córka Lucy z "Rancza" - tak wygląda dziś Miłosława Borcuch, dziecko Ilony Ostrowskiej i Jacka Borcucha. Zobaczcie [20.06.2024] Ilona Ostrowska to polska aktorka, której wielką sławę i rozpoznawalność przyniosła rola Lucy w serialu "Ranczo". Jacek Borcuch jest aktorem i reżyserem. Para w latach 2004 -2012 była małżeństwem. Mają córkę Miłosławę. To już 18-letnia dziewczyna. Zobaczcie, jak dziś wygląda.

📢 Pelargonia pokryje cały balkon aż do późnej jesieni. Oto domowa odżywka - zapłacisz mniej niż 5 złotych [20.06.2024] Pelargonie nazywane są królowymi balkonów! Odpowiednio pielęgnowane bujnie kwitną wypełniając przestrzeń kolorami i intensywnymi zapachami. Aby cieszyć się pelargoniami aż do późnej jesieni, należy dostarczyć im odpowiednich składników odżywczych. Niezawodne w tym zakresie są produkty, które znajdziemy we własnej kuchni. Zobacz, jak przygotować domowy nawóz do pelargonii, który zapewni jej właściwe warunki wzrostu. 📢 Józef Wojciechowski na zdjęciach z dawnych lat. Tak odmieniły milionera jego kobiety [20.06.2024] 76-letni dziś Józef Wojciechowski zmienił nieco na przestrzeni lat swój wygląd. Deweloper i były prezes Polonii Warszawa był dwukrotnie żonaty. Obecnie związany jest z młodszą o 48 lat Patrycją Tuchlińską. Jest ojcem sześciorga dzieci. Jeden z najbogatszych biznesmenów w Polsce nie zawsze tak wyglądał. Zobacz na zdjęciach, jak się zmienił.

📢 Dzięki temu trikowi pomidor obrodzi. Podlej tym nawozem krzaki pomidora, a będziesz mieć mnóstwo pomidorów [20.06.2024] Pomidor to smaczne i bardzo zdrowe warzywo. To wielka satysfakcja móc zjeść pomidorki, które sami wyhodowaliśmy w swoim ogródku czy na balkonie. Pomidory, by dobrze rosły i miały dużo owoców, trzeba regularnie podlewać i nawozić. Mamy prosty trik, który sprawi, że pomidory będą lepiej wchłaniać składniki mineralne, a dzięki temu krzaczki będą się uginać od pomidorów.

📢 Oto horoskop anielski na rok 2024. Sprawdź, czy twój Anioł Stróż nad tobą czuwa [20.06.2024] Chcesz wiedzieć, czy uda ci się zrealizować Twoje plany na drugą połowę roku? Sprawdź najnowszy horoskop i dowiedz się, czy Anioły będą nad tobą czuwać! 📢 Iga Świątek - tak mieszka i żyje na co dzień mistrzyni Rolanda Garrosa. O czarnym kocie, ukulele i ulubionym serialu [20.06.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek, najlepsza tenisistka świata. W sobotę czerwca już po raz czwarty w karierze wygrała wielkoszlemowy turniej w Paryżu na kortach Rolanda Garrosa. Czy Iga Świątek ma chłopaka? Co studiuje Iga Świątek? Co polska tenisistka robi w wolnym czasie? Poznajcie lepiej naszą najlepszą tenisistkę świata. Taka jest Iga Świątek prywatnie!

📢 Wazony PRL - kryształowe, porcelanowe, z kolorowego szkła [ceny 2024, zdjęcia]. Takie są rozchwytywane przez kolekcjonerów [20.06.2024] Obiektem pożądania przez kolekcjonerów są obecnie przedmioty z PRL-u. W tych czasach wyprodukowano wiele kryształów, naczyń z porcelany i kolorowego szkła. Szczególnie wazony cieszą się dziś dużym zainteresowaniem. Niektóre to kolekcjonerskie perełki. Warto poszperać w piwnicy, szafach, na strychu. Unikaty z kryształu, także tego kolorowego oraz porcelany, można w 2024 roku sprzedać i dobrze na nich zarobić. Zobacz zdjęcia i ceny wazonów z PRL poszukiwanych przez kolekcjonerów staroci. Takich teraz na sklepowych półkach nie znajdziesz! 📢 Dom pod Warszawą Edyty Herbuś i Piotra Bukowieckiego - zdjęcia. Zamieszkają w dawnej bibliotece [20.06.2024] 43-letnia tancerka, choreografka, aktorka i prezenterka Edyta Herbuś od siedmiu lat jest w szczęśliwym związku z 44-letnim producentem filmowym Piotrem Bukowieckim. Wychowuję jego trojkę dzieci, mają dwa psy, a obecnie budują dom. Para zamieszka w budynku, gdzie dawniej była biblioteka - To moje miejsce na ziemi - podkreśla gwiazda. Zobacz na zdjęciach, jak tam wygląda.

📢 Takie będą emerytury w lipcu 2024 - oto stawki brutto i netto. Oto wyliczenia wypłat dla seniorów [20.06.2024] Wkrótce rozpoczną się wypłaty emerytur lipcowych. Jakie będą przelewy? ZUS przekaże seniorom podstawowe świadczenie, które zostało powiększone w marcu po corocznej waloryzacji. Zobacz, ile dostaniesz na konto. 📢 Tak można sobie podwyższyć emeryturę. ZUS zdradził nam popularne triki Aby zapewnić sobie wyższą emeryturę, warto znać zasady jej obliczania i możliwości, które oferuje system. ZUS podzielił się z nami wskazówkami, jak efektywnie zwiększyć wysokość przyszłych świadczeń emerytalnych, wykorzystując popularne triki. 📢 Oto córka Zygmunta Chajzera i siostra Filipa Chajzera - Weronika. Długie nogi i blond włosy Zygmunt Chajzer to znany i lubiany przez widzów prezenter telewizyjny. Ogólnopolską sławą z rodziny Chajzerów cieszy się również jego syn - Filip - który poszedł w ślady ojca. Nie każdy jednak wie, że Zygmunt Chajzer z różnych związków ma także dwie córki. Oto jak wygląda Weronika Chajzer. Jest niezwykle piękną kobietą.

📢 Katarzyna Zdanowicz i Piotr Witwicki to twarze Polsatu - zdjęcia. Oboje pochodzą z Kujaw i Pomorza Dziennikarka Katarzyna Zdanowicz dorastała w Solcu Kujawskim. Niedawno zrobiło się o niej głośno, gdy oświadczyła, że rozwiodła się z mężem Marcinem Zdanowiczem. Szef informacji i publicystyki Telewizji Polsat Piotr Witwicki pochodzi z Włocławka. Jego życiową partnerką jest redakcyjna koleżanka, prezenterka Daria Wąsiewska. Zobacz na zdęciach, jacy są prywatnie dziennikarze Polsatu pochodzący z województwa kujawsko-pomorskiego. 📢 Urząd Marszałkowski wykupi basen solankowy w Ciechocinku. To ratunek dla zabytku Basen termalno-solankowy w Ciechocinku jest zamknięty od 2002 roku. W 2009 roku obiekt wraz z działką został sprzedany prywatnemu właścicielowi, kilka razy zmieniał właściciela i popadał w ruinę.

📢 Oto trik na dużo ogórków. Podlej tym teraz ogórki, a dzięki temu wystrzelą jak szalone Koniec maja i początek czerwca to idealny czas na posadzenie ogórków wprost do gruntu. Warzywo ma wtedy odpowiednią temperaturę i poziom nasłonecznienia. Aby ogórki szybko urosły i było ich dużo należy dostarczyć im odpowiednich składników odżywczych. W przypadku domowych upraw świetnie sprawdzą się ekologiczne nawozy, które można zrobić samodzielnie. Oto trik, aby ogórki wystrzeliły jak szalone.

📢 Trik na miękką i soczyście zieloną trawę. Tani i prosty sposób - wystarczy podlać tym trawnik Zadbany trawnik może znacznie podnieść atrakcyjność naszej działki lub ogrodu. Aby był zdrowy i soczyście zielony, musi być odpowiednio pielęgnowany i regularnie nawadniany. Latem bardzo łatwo o przesuszenie trawnika. Oto domowy sposób, by przywrócić trawnikowi dawną świetność. 📢 Modne krótkie fryzury damskie na wiosnę i lato. Taka fryzura odmładza i jest łatwa do układania Modna fryzura potrafi odmienić twarz kobiety. Warto poeksperymentować i postawić na nowe trendy. Styliści przedstawiają najmodniejsze kobiece fryzury na wiosnę oraz nadchodzące lato 2024. Krótkie lub półdługie włosy to teraz hity w branży fryzjerskiej. Takie uczesania są bardzo kobiece, nie wymagają czasochłonnych zabiegów stylizacyjnych, a w dodatku sprawiają, ze twarz wygląda młodo i świeżo. Zobacz najmodniejsze fryzury damskie na wiosnę i lato 2024.

📢 Ulga dla seniorów 2024. Te panie 60 plus i ci panowie 65 plus nie muszą płacić podatku dochodowego Kobiety i mężczyźni, jeśli są w wieku emerytalnym, ale nie pobierają świadczenia od państwa, tylko nadal pracują - ich dochody są zwolnione z podatku dochodowego. Oto zasady ulgi dla seniorów.

📢 To są "Liderzy Sportu 2024" ze szkół w powiecie grudziądzkim. Mamy nazwiska i zdjęcia Uczniowie z Łasina, Radzynia Chełmińskiego oraz gmin Grudziądz, Świecie nad Osą, Rogóźno i Gruta zostali wyróżnieni tytułami "Lider sportu 2024" wśród uczniów szkół w powiecie grudziądzkim. Zobaczcie kto zasłużył na takie wyróżnienie. 📢 Drugi przypadek ASF w Kujawsko-Pomorskiem. Chorobę stwierdzono u odstrzelonego dzika Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o wykryciu afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzika odstrzelonego w Jakubkowie w gminie Łasin w powiecie grudziądzkim.

📢 Poszukiwania zaginionej kobiety w powiecie świeckim zakończone Szczęśliwy finał poszukiwań 42-letniej kobiety, która zaginęła 17 czerwca w Laskowicach. - Znalazła się cała i zdrowa - poinformował w sieci jej partner. 📢 Tak mieszka Jarosław Kaczyński. Tak żyje dzisiejszy solenizant w modnej dzielnicy Warszawy. Zobacz słynny dom Jarosława Kaczyńskiego! Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, od lat budzi ogromne zainteresowanie opinii publicznej. Jego długotrwała kariera polityczna i wpływ na kształt polskiej sceny politycznej sprawiają, że wiele osób zastanawia się, jak wygląda jego codzienne życie. Dlatego zaglądamy dziś do jednej z najbardziej znanych nieruchomości w Polsce. Tak mieszka dzisiejszy solenizant Jarosław Kaczyński na warszawskim Żoliborzu. 📢 Euro 2024. Tak kibicował biało - czerwonym Radzyń Chełmiński pod Grudziądzem! Mamy zdjęcia Mimo przegranej Polski w meczu z Holandią, podczas kibicowania w Radzyniu Chełmińskim pod Grudziądzem było radośnie, smacznie i kolorowo. Strefa kibica powstała w hali sportowej.

📢 Żona Łukasza Nowickiego - tak wygląda Olga Paszkowska, aktorka i psychoterapeutka Łukasz Nowicki to popularny polski aktor i prezenter telewizyjny, syn wielkiego Jana Nowickiego. Przez 9 lat jego żoną była piosenkarka Halina Mlynkowa. W 2016 roku wziął ślub z młodszą o 13 lat aktorką, Olgą Paszkowską. To przepiękna kobieta. Zobaczcie, jak na prywatnych zdjęciach wygląda żona Łukasza Nowickiego. 📢 Dzięki temu szczypiorek wystrzeli do góry i zgęstnieje. Oto prosty i domowy nawóz do szczypiorku Szczypiorek to jedno z najchętniej uprawianych warzyw w ogródkach i doniczkach na parapecie. Jego ostry, delikatnie cebulowy posmak i intensywny aromat doskonale komponuje się z daniami kuchni tradycyjnej i orientalnej. Szczypiorek w doniczce opadł? Jest przerzedzony i rośnie wolno? Wypróbuj ten domowy nawóz. Wystarczy podlać tym szczypiorek a wystrzeli do góry i zgęstnieje.

📢 Antyki i meble PRL z lat 70. i 80. przeżywają w 2024 roku renesans - oto zdjęcia i ceny. Tyle dziś trzeba za nie zapłacić Boom na wystrój lub elementy wnętrz z PRL nieprzerwanie trwa. Do łask wróciły meble sprzed kilku dekad: stylizowane na tamte lata, oryginały, w stylu vintage, retro lub takie, które dostały "drugie życie". Nic dziwnego – polski design tamtych lat to prawdziwa perełka. Wtedy królowały wersalki, meblościanki, półkotapczany, kredensy, komody i meble wypoczynkowe na smukłych nóżkach. Na te ostatnie znów jest moda. Niektóre z nich kosztują dziś majątek, szczególnie antyki w stylu art deco. Zobacz zdjęcia i ceny mebli PRL. 📢 Poszukiwana biżuteria PRL - ceny, zdjęcia unikatów. Tyle są dziś warte stare kolczyki, pierścionki, naszyjniki, bransoletki Stare pierścionki, kolczyki, naszyjniki, bransoletki z czasów PRL cieszą się dziś popularnością. Zachowałaś jeszcze takie po babci? Nie wyrzucaj, bo dziś możesz na takiej biżuterii zarobić. Za niektóre perełki miłośnicy stylu vintage i retro są w stanie zapłacić fortunę. Sprawdź, jakie są aktualne ceny biżuterii PRL. Zobacz zdjęcia.

📢 Te rasy psów uznane są za najmądrzejsze. Oto najinteligentniejsze psy Psy to inteligentne zwierzęta, których mózg rozwinięty jest mniej więcej na poziomie dwuletniego dziecka,. Naukowcy badając rasy psów dostrzegli jednak, że niektóre psie rasy są mądrzejsze od innych, czyli szybciej się uczą i łatwiej je wytresować. Zobaczcie, które psie rasy uchodzą za najmądrzejsze i dlaczego. 📢 Według numerologii osoby urodzone tego dnia to najwięksi szczęściarze. Zobaczcie listę Numerologia zakłada, że liczby związane z naszym urodzeniem mają związek z tym co nas czeka. Według numerologii nasz los zapisany jest między innymi w dniu czy dacie urodzenia. Zobaczcie, jaki dzień urodzenia to gwarancja szczęśliwego życia. Przygotowaliśmy listę najszczęśliwszych dni urodzenia. Oto one.

📢 Te łazienki są teraz najmodniejsze. Oto najciekawsze projekty od Krzysztofa Mirucia z HGTV Krzysztof Miruć jako architekt już od lat pomaga widzom programu HGTV. W Weekendowych Metamorfozach i Zgłoś remont odmienia domy uczestników. Zebraliśmy projekty łazienek wykonane przez Krzysztofa Mirucia. Znajdziecie zarówno projekty małych łazienek w bloku, jak i prawdziwych salonów kąpielowych.

📢 Wilfredo Leon - zdjęcia jego żony i dzieci. Oto wnętrza domu gwiazdy polskiej siatkówki Wilfredo Leon to słynny siatkarz z kubańskimi korzeniami, który od 2019 roku gra na pozycji przyjmującego w reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Jeden z najlepszych siatkarzy świata od lat związany jest z Toruniem. Zobaczcie, jak mieszka Leon wraz z żoną Małgorzatą i dziećmi. 📢 Dni Solca Kujawskiego pełne muzyki i smaków. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji Festiwal Food Trucków, koncerty, wystawy i wspólne kibicowanie polskiej drużynie piłkarskiej. W ostatnich dniach przed centrum kultury i halą OSiR w Solcu Kujawskim sporo się działo. 📢 Takie mogą być stawki renty wdowiej 2024 - mamy wyliczenia. Tyle mogą dostać seniorzy Jakie mogą być stawki renty wdowiej? Resort rodziny, pracy i polityki społecznej szacuje, że koszt tego programu to około 8-10 miliardów rocznie. Takie mają być zasady wypłat dla seniorów.

📢 W Krojczynie w gminie Dobrzyń nad Wisłą OSP świętowała swoje 100-lecie! W Krojczynie w gm. Dobrzyń nad Wisłą Ochotnicza Straż Pożarna świętowała swoje 100-lecie. Jej początki sięgają czasów dziedzica Władysława Miączyńskiego. Teraz była okazja, by zorganizować piękną uroczystość. Rozpoczęto od mszy świętej polowej, w której wzięło udział wielu zaproszonych gości. Potem przyszedł czas na uhonorowanie zasłużonych druhów. Były medale i odznaczenia. Warto podkreślić, że strażnica w ostatnim czasie przeszła gruntowną modernizacje. Ufundowano też nowy sztandar.

📢 Jarmark Staroci 2024 w Grudziądzu. Handlarze prezentują swoje skarby. Zobaczcie zdjęcia W Grudziądzu jeszcze do niedzieli 16 czerwca trwać będzie XXII Nadwiślański Jarmark Staroci. Niektórzy handlarze oferują prawdziwe skarby. Zobaczcie jakie! I przeczytajcie ich historie! 📢 Limity wypłat gotówki z bankomatów w 2024 roku. Mamy dane z PKO BP, mBank czy Millennium W 2024 roku nadal korzystamy mimo rosnącej popularności płatności bezgotówkowych. Znajomość limitów wypłat z bankomatów oraz ograniczeń dotyczących płatności gotówką może okazać się przydatna w codziennym życiu. Jakie są maksymalne i minimalne kwoty, które można wypłacić z bankomatów popularnych banków? Zobaczcie!

