Przegląd prasy 30.06.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Prasówka 30.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Dorota Gardias już tak nie wygląda. Tylko u nas takie nowe zdjęcia prezenterki po metamorfozie Dorota Gardias, znana prezenterka, zdecydowała się na spektakularną zmianę wizerunku, prezentując swoją nową fryzurę podczas Metamorphosis Fashion Show 2024 w Grudziądzu. Jej nowy wygląd jest efektem metamorfozy, która zaskoczyła wszystkich uczestników wydarzenia. Gardias, dotychczas kojarzona z krótkimi fryzurami, tym razem pokazała się w długich, czarnych włosach. Ta zmiana wywołała duże zainteresowanie i pozytywne reakcje.

📢 Iga Świątek - tak mieszka i żyje na co dzień mistrzyni Rolanda Garrosa. O czarnym kocie, ukulele i ulubionym serialu Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek, najlepsza tenisistka świata. W sobotę czerwca już po raz czwarty w karierze wygrała wielkoszlemowy turniej w Paryżu na kortach Rolanda Garrosa. Czy Iga Świątek ma chłopaka? Co studiuje Iga Świątek? Co polska tenisistka robi w wolnym czasie? Poznajcie lepiej naszą najlepszą tenisistkę świata. Taka jest Iga Świątek prywatnie!

📢 Agnieszka Radwańska - tak teraz mieszka. Gwiazda tenisa przenosi się do luksusowego domu! Agnieszka Radwańska zainwestowała w kilka mieszkań, ale teraz buduje swój wymarzony dom. Tak będzie wyglądała jej piękna posiadłość, a do tej pory słynna tenisistka mieszkała najczęściej w apartamencie w Warszawie. Tak urządziła się Agnieszka Radwańska z mężem i synem Jakubem - zobaczcie zdjęcia!

Prasówka 30.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Andre Agassi i Steffi Graf - tak mieszka i żyje na co dzień słynna tenisowa para. Zobaczcie jak się zmienili! Andre Agassi - przed laty idol fanek na całym świecie, Steffi Graf - symbol gracji i elegancji na korcie, jedna z najlepszych tenisistek w dziejach. Połączyła ich wielka miłość, są razem już ponad dwadzieścia lat, wychowali dwójkę dzieci, a teraz wspierają milionami dolarów dzieci w potrzebie. Zobaczcie jak teraz wyglądają - zwłaszcza Andre moglibyście nie poznać na ulicy. Tak mieszkają i żyją na co dzień wielkie tenisowe gwiazdy Andre Agassi i Steffi Graf.

📢 Fałszowane puszki z karmą? "Pies wygryzał sobie rany, bo zamiast wołowiny w puszce było mięso kurczaka" Skład prawie połowy karm dla kotów i psów został zakwestionowany, tymczasem zwierzęta domowe też mają alergie na pokarm. - Mój pies wygryzał sobie rany, bo zamiast wołowiny w puszce było mięso kurczaka – mówi Czytelniczka z Grudziądza. 📢 Tak mieszka Marcin Hakiel - zdjęcia wnętrz. Tancerz i jego nowa narzeczona spodziewają się dziecka Marcin Hakiel, znany z "Tańca z Gwiazdami", po raz trzeci przygotowuje się do roli ojca. Po burzliwym rozstaniu z Katarzyną Cichopek, życie Hakiela znalazło nowy kierunek u boku pięknej Dominiki. Para dzieli wspólny dach w luksusowym apartamencie na warszawskiej Sadybie. Zapraszamy do galerii, która odsłania kulisy ich domowego azylu. Były mąż Cichopek wkrótce powita na świecie kolejne dziecko, ciesząc się z nowej miłości i nadchodzących zmian.

📢 Tym osobom fiskus nie ściągnie zaległego abonamentu RTV z pensji czy emerytury, choć go nie płacą Dłużnicy abonamentowi, którzy pomimo wezwania do zapłaty, nie uregulują zaległości, muszą się liczyć z konsekwencjami. Są jednak osoby, którym fiksus nie ściągnie zaległości z pensji czy emerytury, choć abonamentu RTV w ogóle nie płacą. Jak to możliwe? 📢 Trik Pani Patrycji na niekwitnący skrzydłokwiat. Zaleca dodanie tego do doniczki raz w tygodniu Pani Patrycja radzi, że jeśli Twój skrzydłokwiat nie kwitnie, warto przyjrzeć się warunkom, w jakich jest uprawiany. Skrzydłokwiaty to rośliny, które potrzebują odpowiedniej wilgotności podłoża oraz odpowiedniego oświetlenia. Zbyt intensywne nasłonecznienie lub przesuszenie gleby mogą spowodować, że roślina przestanie kwitnąć. Skrzydłokwiaty najlepiej czują się w miejscach o rozproszonym świetle, a ich podłoże powinno być zawsze lekko wilgotne, ale nie mokre.

📢 Modne paznokcie na lipiec 2024. Stylizacje, wzory, kolory na lato - zdjęcia manicure od stylistek Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na lipiec 2024. Co jest modne w stylizacjach na lato? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne. 📢 Syn Doroty Wellman - tak wygląda dziś Jakub Wellman, jedyny syn słynnej dziennikarki. Zobaczcie zdjęcia! Dorota Wellman to słynna polska dziennikarka i prezenterka telewizyjna. Od kilkunastu lat związana jest ze stacją TVN. Ma jedynego syna Jakuba, który również okrył w sobie nutkę dziennikarską. Razem z mamą prowadzi podcast "Wellcome w popkulturze". Zobaczcie, jak wygląda dziś Jakub Wellman - jedyny syn Doroty Wellman. 📢 Tak wygląda dziś Paul McCartney. Właśnie skończył 82 lata - zobaczcie zdjęcia Paul McCartney to muzyk i piosenkarz, którą międzynarodową sławę przyniosły lata złote lata spędzone w zespole The Beatles. Na swoim koncie ma też długą i owocną karierę z zespołem Wings oraz karierę solową. Za swoje dokonania został uhonorowany niezwykle prestiżowym Orderem Imperium Brytyjskiego. Właśnie skończyła 82 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Paul McCartney.

📢 Tak wygląda dziś żona Andrzeja Rosiewicza. Iwona Rosiewicz jest młodsza od męża o 25 lat! Andrzej Rosiewicz to postać, która od dekad znajduje się w czołówce polskiej sceny muzycznej. Znany z takich przebojów jak "Chłopcy radarowcy" i "Czterdzieści lat minęło...", cieszy się niesłabnącą popularnością. Artysta jest dumnym ojcem trójki dzieci i mężem Iwony, która jest od niego młodsza o 25 lat. Para pobrała się, gdy Andrzej miał 53 lata. Zobaczmy, jak dziś wygląda żona Andrzeja Rosiewicza.

📢 Syn Andrzeja Rosiewicza - tak wygląda Jędrzej Rosiewicz. Wiemy, czym się zajmuje Andrzej Rosiewicz to polski piosenkarz, który szczególnie popularny był w latach 80. XX wieku. Któż nie zna jego największych hitów, takich jak: "Chłopcy radarowcy", "Czterdzieści lat minęło..." czy "Najwięcej witaminy"? Andrzej Rosiewicz ma troje dzieci. Jednym z nich jest Jędrzej Rosiewicz. Zobaczcie, jak wygląda i czym zajmuje się syn Andrzeja Rosiewicza.

📢 Szwagier Małgorzaty Ostrowskiej. To znany uczestnik Big Brothera - zobaczcie jego zdjęcia Małgorzata Ostrowska to polska piosenkarka, w przeszłości wokalistka zespołu Lombard. Nie wszyscy wiedzą, że ma równie sławnego szwagra. To uczestnik pierwszej, najbardziej popularnej edycji programu "Big Brother". Wiedzieliście o tym? Szerzej w naszym artykule. 📢 Tak luksusowo mieszkają Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski - zdjęcia. Aurora to siódme dziecko milionera 77-letni Józef Wojciechowski i jego o 50 lat młodsza ukochana Patrycja Tuchlińska doczekali się drugiego dziecka. Dziewczynka Aurora i jej starszy brat Augustyn mieszkają z rodzicami w podwarszawskiej willi nad Jeziorem Zegrzyńskim. Luksusowa posiadłość milionera to nie tylko dom, ale też basem, korty tenisowe, ptaszarnia i egzotyczne palmy. Zobacz na zdjęciach, jak mieszka szef JW Construction z rodziną. Żyją jak w bajce!

📢 Dom pod Warszawą Edyty Herbuś i Piotra Bukowieckiego - zdjęcia. Zamieszkają w dawnej bibliotece 43-letnia tancerka, choreografka, aktorka i prezenterka Edyta Herbuś od siedmiu lat jest w szczęśliwym związku z 44-letnim producentem filmowym Piotrem Bukowieckim. Wychowuję jego trojkę dzieci, mają dwa psy, a obecnie budują dom. Para zamieszka w budynku, gdzie dawniej była biblioteka - To moje miejsce na ziemi - podkreśla gwiazda. Zobacz na zdjęciach, jak tam wygląda.

📢 Kryształy PRL z lat 70. i 80. poszukiwane przez kolekcjonerów - ceny unikatów. Tyle w 2024 roku trzeba za nie zapłacić Naczynia i dekoracje z kryształu w PRL-u królowały w każdym domu. 20 lat temu trafiły głęboko do kartonów, piwnic i na strychy. Wtedy uznane za kiczowate, dziś przeżywają renesans. Aktualne ceny sugerują, że za sprawą ich sprzedaży, można się całkiem nieźle wzbogacić. Warto poszperać w starociach i odkopać te "skarby" poszukiwane przez kolekcjonerów. Zobacz zdjęcia i przykładowe ceny.

📢 Porcelana PRL z lat 70. i 80. poszukiwana przez kolekcjonerów - ceny unikatów. Tyle w 2024 roku trzeba za nią zapłacić Porcelanowe naczynia i dekoracje w czasach PRL-u królowały w każdym domu. 20 lat temu trafiły jednak głęboko do kartonów, piwnic i na strychy. Wtedy uznane za kiczowate, dziś przeżywają renesans. Aktualne ceny sugerują, że za sprawą ich sprzedaży, można się całkiem nieźle wzbogacić. Warto poszperać w starociach i odkopać te "skarby" poszukiwane przez kolekcjonerów. Zobacz zdjęcia i przykładowe ceny peerelowskiej porcelany. 📢 Poszukiwana biżuteria PRL - ceny, zdjęcia unikatów. Tyle są dziś warte stare kolczyki, pierścionki, naszyjniki, bransoletki Stare pierścionki, kolczyki, naszyjniki, bransoletki z czasów PRL cieszą się dziś popularnością. Zachowałaś jeszcze takie po babci? Nie wyrzucaj, bo dziś możesz na takiej biżuterii zarobić. Za niektóre perełki miłośnicy stylu vintage i retro są w stanie zapłacić fortunę. Sprawdź, jakie są aktualne ceny biżuterii PRL. Zobacz zdjęcia.

📢 Rzadkie znaczki pocztowe PRL - ceny, zdjęcia. Tyle w 2024 roku trzeba za nie zapłacić Stare znaczki z czasów PRL mogą być w 2024 roku sporo warte. Masz jeszcze takie w domu? Nie wyrzucaj! Warto poszperać w starociach i odkopać te "skarby" poszukiwane przez kolekcjonerów. Aktualne ceny sugerują, że za sprawą ich sprzedaży, można się całkiem nieźle wzbogacić. Zobacz zdjęcia i przykładowe ceny.

📢 Ten owoc to ratunek dla petunii. Po tym nawozie twoje petunie będą bujnie kwitły Petunie to jedne z piękniejszych kwiatów balkonowych. Są kolorowe, pięknie pachną, a do tego są dość łatwe w pielęgnacji. Petunie to prawdziwa ozdoba zarówno balkonu, jaki i ogródka. Chcesz mieć balkon pełen pięknych, kolorowych i pachnących kwiatów? Podlewaj swoje petunie regularnie tym nawozem, a szybko zauważysz efekty - kwiatów będzie mnóstwo.

📢 Hortensje będą obsypane kwiatami - trik na obfite kwitnienie. Podlej tym hortensje raz na tydzień! Hortensje to niezwykle ozdobne i atrakcyjne kwiaty ogrodowe. Świetnie się sprawdzą również jako kwiaty na balkon, posadzone w skrzynkach czy donicach będą jego niekwestionowaną ozdobą. Hortensje zachwycają wielobarwnymi, mocnymi kwiatami. Pięknie pachną i w dodatku nie są bardzo wymagające, jeśli chodzi o uprawę. Hortensje, by bujnie kwitły, wymagają odpowiedniego nawożenia. Zobacz przepis na skuteczny domowy nawóz do hortensji - podlej nim kwiaty, a efekt cię zachwyci! 📢 Dzięki temu trikowi pomidor obrodzi. Podlej tym nawozem krzaki pomidora, a będziesz mieć mnóstwo pomidorów Pomidor to smaczne i bardzo zdrowe warzywo. To wielka satysfakcja móc zjeść pomidorki, które sami wyhodowaliśmy w swoim ogródku czy na balkonie. Pomidory, by dobrze rosły i miały dużo owoców, trzeba regularnie podlewać i nawozić. Mamy prosty trik, który sprawi, że pomidory będą lepiej wchłaniać składniki mineralne, a dzięki temu krzaczki będą się uginać od pomidorów.

📢 Modne krótkie fryzury damskie na wiosnę i lato. Taka fryzura odmładza i jest łatwa do układania Modna fryzura potrafi odmienić twarz kobiety. Warto poeksperymentować i postawić na nowe trendy. Styliści przedstawiają najmodniejsze kobiece fryzury na wiosnę oraz nadchodzące lato 2024. Krótkie lub półdługie włosy to teraz hity w branży fryzjerskiej. Takie uczesania są bardzo kobiece, nie wymagają czasochłonnych zabiegów stylizacyjnych, a w dodatku sprawiają, ze twarz wygląda młodo i świeżo. Zobacz najmodniejsze fryzury damskie na wiosnę i lato 2024.

📢 Ta odżywka na kwitnienie dla petunii i surfinii to sprawdzony sposób cioci Krysi. Wypróbuj, a efekt cię zachwyci Znajoma pani Krysia ma rękę do kwiatów, jej balkon przez całe lato jest cały pokryty pięknymi, bujnymi kwiatami. Zdradziła, jaki jest sekret, że petunie i surfinie mają całe mnóstwo kwiatów. Pani Krysia tą odżywką podlewa petunie i surfinie raz na dwa tygodnie, a jej kwaty rosną i kwitną jak szalone. Co najlepsze, po tę odżywkę nie musisz biec do sklepu ogrodniczego, ale przygotujesz ją z domowych odpadków bio.

📢 Podlewaj tą miksturą zamiokulkasa, a wypuści mnóstwo nowych liści. Trik na bujny rozrost zamiokulkasa Zamiokulkas to piękna, ozdobna roślina domowa. Zwykle uprawa zamiokulkasa jest dość łatwa, nawet dla osób, które nie mają ręki do kwiatów, jednak zdarza się, że liście zamiokulkasa żółkną, brązowieją, a nowe nie wyrastają. W takiej sytuacji trzeba odpowiednio zadbać o roślinę, by znów odżyła i wypuściła nowe liście. Ten domowy nawóz sprawi, że twój zamiokulkas będzie bujny i wypuści nowe liście i młode, zielone pędy. Zobacz sprawdzony przepis na tani domowy nawóz do zamiokulkasa. 📢 Oto sposób na bujne kwitnienie piwonii. Zastosuj ten trik, a piwonie będą kwitły jak szalone Piwonie urzekają pięknym zapachem, a także dużymi główkami z jakby postrzępionymi płatkami. Piwonie występują w wielu odmianach i kolorach. Jeśli zapewnisz piwoniom odpowiednie warunki, będą pięknie rosły i bujnie kwitły. Piwonie są dość łatwe w uprawie, a są prawdziwą ozdobą ogrodu czy balkonu. Zobacz, jakie warunki lubią piwonie i jak o nie dbać, by długo i obficie kwitły.

📢 Duże zmiany w Kodeksie Pracy 2024. Staż pracy po nowemu i krótszy czas pracy? Jest decyzja rządu! Rewolucyjne zmiany w Kodeksie Pracy coraz bliżej. Staż pracy ma być obliczany w nowy sposób, wielu pracowników czeka również na decyzje dotyczące krótszego czasu pracy. Jakie zmiany szykują się dla pracodawców i pracowników? Sprawdź, jakie zmiany w Kodeksie pracy planuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 📢 Katarzyna Zdanowicz rozstała się z mężem! Taka jest prywatnie dziennikarka pochodząca z Solca Kujawskiego Katarzyna Zdanowicz to znana widzom telewizji Polsat dziennikarka i prezenterka "Wydarzeń". Pochodzi z podbydgoskiego Solca Kujawskiego, jednak na co dzień mieszka w Warszawie. Katarzyna Zdanowicz poinformowała, ze po wielu latach rozstała się z mężem. Dziennikarka opublikowała oświadczenie na Instagramie. Zobacz w naszej galerii, jaka jest prywatnie Katarzyna Zdanowicz.

📢 Tak wygląda teraz Joanna Koroniewska. Internauci krytykują, że wygląda staro - aktorka odpowiada hejterom Joanna Koroniewska to znana polska aktorka i prezenterka telewizyjna, żona Macieja Dowbora - prezentera telewizyjnego. Przez ponad dekadę grała Małgosię, córkę Lucjana i Barbary w serialu "M jak miłość". Joanna Koroniewska ujawniła, jakie komentarze odnośnie swojego wyglądu dostaje od internautów - wytykają jej, że wygląda staro i brzydko. Aktorka dosadnie odpowiedziała hejterom - zobacz więcej! 📢 Niedziele handlowe lipiec 2024. Czy jest niedziela handlowa w lipcu? Oto kalendarz niedziel handlowych Niedziele handlowe lipiec 2024. Czy jest niedziela handlowa w lipcu? W 2024 roku mamy siedem niedziel handlowych. Sprawdź, kiedy sklepy będą otwarte i w które niedziele w lipcu można zrobić zakupy. Zobacz, w które dni wypadają niedziele handlowe w 2024 roku. Oto kalendarz niedziel handlowych - lista niedziel, gdy sklepy będą otwarte.

📢 Najlepsze sposoby na osy i szerszenie. Te triki pomogą ci wypędzić je z domu Co możemy zrobić, aby osy i szerszenie omijały nasze domy i ogródki? Otóż istnieje kilka bardzo prostych sposobów na odstraszenie tych owadów. Sprawdź, co zrobić, aby nie mieć kłopotów z osami i szerszeniami. 📢 Dodaj to do lawendy, a pokryje fioletem cały balkon. Oto trik na kwitnienie lawendy Lawenda to popularna roślina letnia. Piękne fioletowe kwiaty zdobią pola, działki, balkony i tarasy w czerwcu oraz lipcu. Aby obficie rozkwitła potrzebuje składników odżywczych. W przypadku upraw do własnego użytku, doskonale sprawdzą się domowe nawozy. Oto skuteczny trik, który sprawi, że twój balkon pokryje się fioletem!

📢 Zapomnij o pastelach. Takie paznokcie będą hitem na lato 2024 - nowe wzory i kolory Wielkimi krokami do mody i urody wkracza lato. Coraz chętniej stawiamy na jasne stylizacje i kwiatowe wzory - również na paznokciach. Wśród modnych paznokci na lato dominują pastele. W tym roku trend ten może się zmienić. Oto hit w manicure na czerwiec i lipiec 2024. Zobacz nowe wzory i kolory.

📢 Dodaj to do róż, a kwiatów będzie ponad miarę. Oto trik na dużo róż Róże to jedne z najpopularniejszych kwiatów ogrodowych i doniczkowych. Ich aksamitne kwiaty kontrastujące z mocnym zapachem i kłującymi łodygami sprawiły, że przez lata zyskały wymiar symboliczny. Pielęgnacja róż nie jest skomplikowana, lecz do obfitego kwitnienia potrzebują pewnych składników odżywczych. W amatorskich uprawach dostarczysz je domowymi nawozami. Oto trik, aby mieć dużo róż w ogrodzie i na parapecie. 📢 Pelargonia pokryje cały balkon aż do późnej jesieni. Oto domowa odżywka - zapłacisz mniej niż 5 złotych Pelargonie nazywane są królowymi balkonów! Odpowiednio pielęgnowane bujnie kwitną wypełniając przestrzeń kolorami i intensywnymi zapachami. Aby cieszyć się pelargoniami aż do późnej jesieni, należy dostarczyć im odpowiednich składników odżywczych. Niezawodne w tym zakresie są produkty, które znajdziemy we własnej kuchni. Zobacz, jak przygotować domowy nawóz do pelargonii, który zapewni jej właściwe warunki wzrostu.

📢 Te znaki zodiaku mogą wygrać na loterii ogrom pieniędzy w lipcu. Oni powinni puścić los Los w lipcu będzie sprzyjał niektórym znakom zodiaku. Czego się nie dotkną, obróci się w sukces. Wróżka Roma radzi więc, aby spróbowały zagrać na loterii. Duże i małe wygrane zasilą wakacyjny budżet. Oto horoskop finansowy na lipiec. Takie znaki zodiaku mogą wzbogacić się niewielkim wysiłkiem.

📢 Oto trik na dużo ogórków. Podlej tym teraz ogórki, a dzięki temu wystrzelą jak szalone Koniec maja i początek czerwca to idealny czas na posadzenie ogórków wprost do gruntu. Warzywo ma wtedy odpowiednią temperaturę i poziom nasłonecznienia. Aby ogórki szybko urosły i było ich dużo należy dostarczyć im odpowiednich składników odżywczych. W przypadku domowych upraw świetnie sprawdzą się ekologiczne nawozy, które można zrobić samodzielnie. Oto trik, aby ogórki wystrzeliły jak szalone.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Łukasz Skorupski. Bramkarz ma piękną włoską żonę Łukasz Skorupski stał się bohaterem narodowym po meczu Polska-Francja na Euro 2024. Jego fenomenalne interwencje przyczyniły się do otrzymania przez niego odznaczenia dla najlepszego zawodnika meczu. Poza boiskiem, Skorupski cieszy się luksusowym stylem życia. 📢 Czy 30 czerwca to niedziela handlowa? Oto kalendarz niedziel handlowych 2024. Zobacz, czy 30.06 sklepy będą otwarte Niedziele handlowe czerwiec 2024. Kiedy wypada niedziela handlowa? Lista niedziel handlowych została bardzo ograniczona - w całym 2024 roku jest zaledwie siedem niedziel handlowych. Czy 30.06 to niedziela handlowa? Czy 30 czerwca będą czynne sklepy? Sprawdź, w które niedziele sklepy będą otwarte i kiedy można będzie zrobić zakupy. Zobacz, w które dni wypadają niedziele handlowe w 2024 roku. Oto kalendarz niedziel handlowych - lista niedziel, gdy sklepy będą otwarte.

📢 Horoskop miłosny na wakacje. Te znaki zodiaku tworzą najlepsze pary - pasują do siebie najbardziej Jakie znaki zodiaku tworzą najlepsze pary? Istnieje przekonanie wśród astrologów, że niektóre znaki zodiaku są dla siebie stworzone i mogą tworzyć szczęśliwe, długotrwałe związki bazujące na wzajemnym przyciąganiu. Dowiedz się, które połączenia znaków zodiaku uznaje się za idealne i jakie cechy charakteru mogą wpływać na ich szczęście w miłości. To ważne informacje dla wierzących w horoskopy,

📢 Oto modne paznokcie na lato 2024. Cinderella nails, czyli paznokcie jak z Kopciuszka to teraz hit - zobacz pomysły i wzory Modne paznokcie na lato 2024 - pomysły, wzory, inspiracje. W trendach na 2024 rok dominują paznokcie naturalne, minimalistyczny i elegancki manicure. Cinderella nails - oto gorący trend manicure, czyli paznokcie inspirowane Kopciuszkiem - balową sukienką i pantofelkami. Cinderella nails to piękny efekt, magiczny, delikatny i kobiecy! Sprawdź, jak się prezentują Cinderella nails i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje. Zobacz najmodniejsze paznokcie na lato 2024 - takie pomysły mają stylistki paznokci i salony kosmetyczne.

📢 Modne paznokcie na lato - zobacz pomysły i wzory w kolorze Peach Fuzz. To najmodniejszy manicure w 2024 roku Modne paznokcie na lato - pomysły, wzory, inspiracje. Mamy propozycje modnego manicure na wakacje 2024. Co będzie modne w stylizacji paznokci? Lato to czas eksplozji barw, jednak wciąż dominują naturalne paznokcie, minimalistyczny i elegancki manicure. Trendy na lato to manicure w kolorze Peach Fuzz - ten kolor roku Pantone to bardzo delikatny, brzoskwiniowy, pastelowy odcień. Sprawdź, jak się prezentuje się Peach Fuzz na paznokciach. Zobacz najmodniejsze paznokcie na lato - takie pomysły na maj mają stylistki paznokci i salony kosmetyczne. 📢 Oto mąż Weroniki Książkiewicz. "Jestem po dwóch ślubach" - tak wygląda Heskel Nathaniel, 62-letni deweloper z Izraela Weronika Książkiewicz to aktorka uwielbiana przez wielu Polaków. Zachwyca swoim talentem i oryginalną urodą, którą zawdzięcza swojemu pochodzeniu. 43-letnia Weronika Książkiewicz rzadko opowiada o życiu prywatnym, jednak ostatnio wyznała, że jest mężatką. Mąż Weroniki Książkiewicz jest starszy od niej o 19 lat. Kim jest? Zobacz!

📢 Katarzyna Skrzynecka i Marcin Łopucki są razem już 15 lat. Mają córkę Alikię - tak się zmieniali Aktorka i piosenkarka Katarzyna Skrzynecka oraz sportowiec Marcin Łopucki od 15 lat tworzą szczęśliwy związek. Para doczekała się córki, która otrzymała greckie imię Alikia. Ostatnio celebryci świętowali kryształową rocznicę swojego związku. Tak się zmieniali przez lata, tak dorastała ich córka. Zobaczcie w naszej galerii. 📢 Dzieci Mai Ostaszewskiej i Michała Englerta - tak wyglądają. Oto Franciszek Englert i Janina Maja Ostaszewska i jej partner Michał Englert doczekali się dwojga dzieci. Na salony wszedł prawie dorosły syn, córka na razie stroni od fleszy i ciekawskich mediów. Jak wyglądają Franciszek i Janina, owoc miłości utytułowanych aktorki i operatora filmowego - zobaczcie w naszej galerii. Do kogo bardziej podobny jest dziś Franciszek Englert?

📢 Anna Jantar skończyłaby teraz 74 lata. Tak wyglądała piosenkarka przed ostatnim lotem do domu W 1980 roku w katastrofie lotniczej na Okęciu zginęła Anna Jantar - jedna z najważniejszych, polskich piosenkarek. Minęły 44 lata od tego tragicznego wydarzenia. Jej córka, Natalia Kukulska, która miała wówczas 4 lata i jak mama jest dziś piosenkarką, dopiero niedawno odważyła się pojechać na miejsce katastrofy. Gdyby Anna Jantar żyła, w czerwcu 2024 roku obchodziłaby swoje 74. urodziny. Tak wyglądała Anna Jantar u szczytu swojej artystycznej kariery i tuż przed ostatnim wylotem z USA do domu. Zdjęcia pokazujemy w naszej galerii. 📢 Klaudia Nieścior z 11. edycji Top Model - taką przeszła metamorfozę. Zobaczcie nowe zdjęcia Klaudia Nieścior, ku zaskoczeniu wielu osób, została zwyciężczynią 11. edycji programu "Top model". Choć głosy internautów, a także jurorów były podzielone, to właśnie ona otrzymała 100 tysięcy złotych, kontrakt z międzynarodową agencją modelingową, a także sesję okładkową dla miesięcznika "Glamour". Od zwycięstwa w 2022 roku minęło trochę czasu. Klaudia jest dziś nie tylko modelką, ale i influencerką. Marzy też, by zostać piosenkarką. Jaką przeszła metamorfozę, jak teraz żyje - zobaczcie w naszej galerii.

📢 Doda - tak się zmieniła. Oto odważne stylizacje kończącej 40 lat Doroty Rabczewskiej 15 lutego br. Doda skończyła 40 lat. Od ponad 20 lat, czyli przez większość swojego życia, jest ważną częścią polskiej sceny muzycznej. Wizytówką artystki stały się zarówno jej cięte riposty, styl ubierania, skandale, jak i spektakularne koncerty na światowym poziomie. Zobaczcie, jak przez kilkanaście lat swojej działalności zmieniała się Dorota Rabczewska - niejednokrotnie wręcz szokowała swoimi odważnymi stylizacjami. Jej zdjęcia pokazujemy w galerii niżej. 📢 Dzięki temu trikowi wygrasz z zarazą ziemniaczaną na pomidorach. Domowy oprysk za mniej niż 10 złotych Zaraza ziemniaczana jest groźną chorobą grzybową, która równie często jak ziemniaki, atakuje również pomidory. Warzywa są na nią narażone szczególnie w okresie intensywnych deszczów. Z tym problemem móżna sobie poradzić, stosując domowy oprysk. Pamiętaj, że łatwiej jej zapobiegać, niż leczyć.

📢 Nowy wiek emerytalny 2024 - przykładowa tabela wyliczeń. Tak mogą wyglądać nowe "stażówki" Pomysł przepisów wprowadzających emerytury stażowe w Polsce od 2024 roku wywołują szerokie dyskusje. Ta planowana istotna modyfikacja w systemie emerytalnym budzi emocje i stawia wiele pytań dotyczących przyszłości świadczeń emerytalnych w Polsce. 📢 Oto tabela waloryzacji emerytur 2025. Rząd podjął wstępną decyzję, mamy wyliczenia na rękę Ministerstwo Finansów przedstawiło nowe prognozy, które wskazują na mniejsze, niż dotychczas, wzrosty świadczeń emerytalnych. Zmiany te oznaczają koniec okresu znaczących podwyżek, do których przyzwyczaili się emeryci w ostatnich latach. Zobaczcie wstępną tabelę waloryzacji emerytur 2025. 📢 Tak mieszkają Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski- zdjęcia wnętrz. Dom pełen stylu i ciepła Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski, znani chociażby z programu „Pytania na śniadanie”, postanowili otworzyć nowy rozdział w swoim życiu, przenosząc się do wspólnego domu. Ich nowe mieszkanie, zlokalizowane na przedmieściach Warszawy, zachwyca nowoczesnym designem i luksusem. Zdjęcia wyremontowanych wnętrz, które gwiazda „M jak miłość” podzieliła się z fanami, robią ogromne wrażenie.

📢 Zmiany w tabeli waloryzacji emerytur ZUS 2025 po decyzji rządu. Mamy wyliczenia zysku na rękę! W związku z malejącą inflacją, drugiej waloryzacji emerytur w 2024 roku raczej nie będzie. Nadchodzące zmiany w waloryzacji rent i emerytur oznaczają koniec okresu dużych wzrostów świadczeń dla seniorów. Ministerstwo Finansów przedstawiło prognozy, które mogą zmniejszyć oczekiwania wielu emerytów przyzwyczajonych do regularnych, często dwucyfrowych podwyżek. 📢 Nowy Wiek Emerytalny - tabela wyliczeń dla chętnych. Tak mogą wyglądać "stażówki" Rozważane wprowadzenie emerytur stażowych w Polsce od roku 2024 wzbudza szerokie zainteresowanie oraz dyskusje. Ta znacząca modyfikacja w polskim systemie emerytalnym rodzi pytania o przyszłość świadczeń emerytalnych, oferując jednocześnie nowe perspektywy dla pracowników spełniających określone kryteria stażu pracy. Niektórzy mieszkańcy Kujaw i Pomorza całą akcję nazywają nowym wiekiem emerytalnym dla chętnych.

📢 Ta fryzura będzie najmodniejsza latem 2024 roku. Szybkie i modne upięcia włosów Włosy długie i półdługie w sezonie letnim często staramy się upiąć, aby nie przeszkadzały, ale przede wszystkim było chłodniej. Tradycyjny kucyk, czy szybki luźny warkocz to tylko niektóre z propozycji. Przygotowaliśmy dla Was kilka szybkich i modnych upięć, które będą popularne latem 2024 roku. Zobaczcie kilka inspiracji. 📢 Tyle pieniędzy można przechowywać w domu w 2024 roku. W tych sytuacjach warto mieć gotówkę w domu Zeszłoroczne dyskusje na temat wprowadzenia limitów płatności gotówką rozpaliły debatę dotyczącą przechowywania pieniędzy w domowych zaciszach. Chociaż ostatecznie ograniczenia płatności gotówką nie zostały wprowadzone, pozostawiając Polakom wolność w korzystaniu z gotówki bez jakichkolwiek limitów, pojawia się pytanie o bezpieczeństwo i przepisy związane z przechowywaniem pieniędzy w domu.

📢 Przy tych schorzeniach lepiej unikać mięty. Oto kiedy może zaszkodzić Mięta ma szerokie zastosowanie w kuchni. Ma charakterystyczny smak, zapach a dodatkowo jej spożywanie powoduje uczucie świeżości. Mięta ma też wiele właściwości zdrowotnych, wykorzystywanych w domowych sposobach leczenia jak i w zaawansowanej medycynie czy kosmetyce. Niestety, jest kilka przeciwwskazań dla stosowania mięty. Oto one. 📢 Te znaki zodiaku do siebie nie pasują. Oni niestety mogą rozstać się latem 2024 roku Horoskop to nie tylko przepowiednia dotycząca najbliższych wydarzeń. Dzięki charakterystyce znaków zodiaku możemy dowiedzieć się, które ze znaków idealnie do siebie pasują, a które będą miały problem żeby się ze sobą porozumieć. To nie przypadek, że niektóre osoby rozumieją się bez słów a inne nie mogą znaleźć wspólnego języka mimo usilnych prób. Zobaczcie najbardziej niedopasowane do siebie znaki zodiaku.

📢 Ten bob jest idealny dla kobiet po 50 - zdjęcia i inspiracje na lato. Ta fryzura odejmie lat Bob to fryzura, która niezmiennie zachwyca swoją elegancją i prostotą. Jest to wybór wielu kobiet na całym świecie, nie tylko ze względu na atrakcyjny wygląd, ale również przez możliwość dopasowania do różnych typów urody. Zobaczcie, jakiego boba wybrać dla kobiet dojrzałych. Oto najlepsze uczesanie dla kobiet po 50. 📢 Fryzury, które odejmą Ci lat - inspiracje, zdjęcia. Takie fryzury są idealne dla kobiet po 50 Zmiana fryzury to często nie łatwa decyzja. Niby chcemy coś zmienić w wyglądzie ale boimy się efektu i reakcji innych. Zanim zdecydujemy się na zmianę warto poszukać fryzury, która nam się spodoba, ale co ważniejsze będzie nam pasowała. Jeśli wybierzemy uczesanie, które nie pasuje do kształtu naszej głowy osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast odjąć sobie lat i poprawić wygląd, dodamy i pogorszymy. Mamy dla Was kilka rad jak dobrze wybrać fryzurę. Zobaczcie.

📢 Melisa Gabor - tak wygląda siostra Viki Gabor. To kompozytorka i autorka tekstów Wokalistka Viki Gabor, która dzięki pasji i talentowi rozwinęła się w odnoszącą sukcesy idolkę młodego pokolenia, ma siostrę Melisę. Dziewczyna rzadko pokazuje się w blasku fleszy. Jak się jednak okazuje, Melisa Gabor także jest utalentowana muzycznie, choć - jak twierdzi Viki - raczej nieśmiała. Zobaczcie, jak wygląda Melisa Gabor, starsza siostra Viki Gabor. Podobna do sławnej siostry? 📢 Włodzimierz Matuszak, proboszcz z "Plebanii", ma o 34 lata młodszą partnerkę. Jest szczęśliwy Pierwsze plotki o romansie Włodzimierza Matuszaka i Karoliny Nolbrzak pojawiły się trzynaście lat temu, jeszcze podczas emisji serialu "Plebania", w którym aktor grał jedną z głównych ról. Serialowy ksiądz i młodsza o 34 lata absolwentka warszawskiej szkoły teatralnej, poznali się właśnie w teatrze oraz na planie filmowym. Dziś są szczęśliwi. Zobaczcie, jak wyglądają obecnie Włodzimierz Matuszak i Karolina Nolbrzak. Pokazujemy ich w naszej galerii.

📢 Córka Marty Kaczyńskiej - tak teraz wygląda. Ewa Dubieniecka mieszka i studiuje w Korei Marta Kaczyńska, córka Marii i Lecha Kaczyńskich, którzy zginęli w katastrofie lotniczej w Smoleńsku, doczekała się trojga dzieci. Jej starsza córka, Ewa, studiuje w Korei na prestiżowym, chrześcijańskim uniwersytecie. Od niedawna dziewczyna pokazuje się w mediach społecznościowych. To dziś piękna 20-latka. Zobaczcie w naszej galerii. 📢 Paweł Staliński, przystojny syn Doroty Stalińskiej, odnalazł szczęście u boku pięknej tancerki. Tak teraz żyją Paweł Staliński, syn popularnej aktorki Doroty Stalińskiej, miał swoje pięć minut sławy w 2010 roku, kiedy wziął udział w telewizyjnym show "Taniec z gwiazdami". Tamte wydarzenia zaważyły na jego dalszej karierze i życiu prywatnym. Poznał miłość życia, a wszystko dzięki wspólnej pasji do tańca. Zobacz, jak teraz żyje Paweł Staliński i jego ukochana Paulina Janicka. Parę pokazujemy na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Tak wygląda syn Artura Barcisia, Norka z "Miodowych Lat". Franciszek ma już 35 lat Uwielbiany przez miliony telewidzów Artur Barciś, znany choćby z kultowych seriali "Miodowe lata" i "Ranczo", to prywatnie ojciec Franciszka Barcisia, dziś dorosłego mężczyzny, który ma swoją rodzinę. Choć jedyny syn doskonałego aktora nie wybrał artystycznej kariery, otarł się jednak o pracę na planie, grając epizodyczne role. Zobaczcie, jak wyglądał kiedyś, a jaki jest teraz syn Artura Barcisia. Oto Franciszek Barciś na zdjęciach sprzed lat i obecnie. 📢 Wypadek na drodze Toruń - Inowrocław. Ogromne utrudnienia na drodze krajowej Zablokowana jest droga krajowa nr 15 w Małej Nieszawce (woj. kujawsko-pomorskie), gdzie samochód osobowy zderzył się z busem. 📢 Astoria Bydgoszcz świętuje 100-lecie. Wielka gala w Operze Nova W sobotnie popołudnie w Operze Nova odbyła się uroczysta gala wieńcząca jubileusz 100-lecia powstania klubu sportowego Astoria Bydgoszcz.

📢 Ten bob będzie hitem tegorocznego lata. Ta fryzura będzie popularna w 2024 roku Latem warto postawić na wygodne fryzury, które nie będą obciążać włosów. Warto wybrać fryzurę która sprawdzi się zarówno w upalne dni jak i niespodziewane opady deszczu. W salonach fryzjerskich po raz kolejny będzie królował bob, który ma już wiele wariantów. Mamy dla Was kilka propozycji na fryzurę na lato. Oto one.

📢 Nawałnica w Chełmnie. Miasto zalane. Osoba uwięziona w aucie pod dawnym wiaduktem. Zdjęcia Nawałnica przeszła w piątek po południu (28.06.2024) przez Chełmno. Wiele miejsc w mieście jest zalanych. 📢 Ulewa uniemożliwiła oficjalne otwarcie zawodów motorowodnych w Żninie. Ale otwarto wystawę i był koncert grupy UNU Tribute to Perfect W piątek (28.06.2024) nad Małym Jeziorem Żnińskim miały rozpocząć się zawody motorowodne. Ulewa uniemożliwiła oficjalne otwarcie. Za to otwarto wystawę motorowodnych pamiątek, a kiedy się wypogodziło na scenie wystąpiła grupa UNU Tribute to Perfect. 📢 100. mistrzostwa Polski w lekkoatletyce. Natalia Kaczmarek i Pia Skrzyszowska zrobiły swoje. Zdjęcia, wyniki Wydarzeniem drugiego dnia 100. mistrzostw Polski w lekkoatletyce rozgrywanych na stadionie Zawiszy Bydgoszcz był bieg na 400 m kobiet z Natalią Kaczmarek. Emocje były też w biegu na 100 m przez płotki z Pią Skrzyszowską. Ciekawie było w biegach mężczyzn na 200 m , 400 m i 110 metrów przez płotki. W pojedynku młociarzy Paweł Fajdek lepszy od Wojciecha Nowickiego.

📢 Tak świętowali członkowie i przyjaciele grudziądzkiego Koła Polskiego Stowarzyszenia Stwardnienia Rozsianego. Mamy zdjęcia Członkowie grudziądzkiego koła Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego spotkali się z okazji niedawnego Światowego Dnia SM.

📢 Ciechociński Jarmark Ludowy 2024. Targ z różnościami w centrum uzdrowiska. Zdjęcia W Ciechocinku trwa 51. Festiwal Folkloru Kujaw. To impreza, która przyciąga nie tylko zespoły ludowe z całego województwa. Goście chętnie zaglądają także na Jarmark Ludowy, który w tym roku zorganizowano na Skwerze Excentryków. 📢 Eurojackpot - 28.06.2024 roku. Poznaj ostatnie wyniki losowania Eurojackpot Kolejne losowanie przyniesie kolejne wygrane w Eurojackpot w Polsce. Sprawdźcie wyniki. 📢 Eurojackpot Lotto - 28.06.2024 roku. Zobacz wyniki losowania gry Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy wtorek i piątek między godziną 20.00 a 21.00 i są retransmitowane na stronie Lotto. Wyniki losowania Eurojackpot można także sprawdzić na naszej stronie. Sprawdź wyniki losowania z 28.06.2024 roku.

📢 60 lat temu Zawisza Bydgoszcz drugi raz awansował do elity. Mamy archiwalne zdjęcia 28 czerwca 1964 roku Zawisza Bydgoszcz wywalczył swój drugi awans do I ligi czyli ówczesnej najwyżej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Nie przyszedł on jednak łatwo. 📢 Takie mają być zasady nowego abonamentu RTV. Nowa obowiązkowa opłata, czyli składka audiowizualna Zmiany w systemie opłat za korzystanie z mediów publicznych są na horyzoncie. Obecny model abonamentu RTV, obciążający posiadaczy odbiorników radiowych i telewizyjnych, ma zostać zastąpiony nową opłatą audiowizualną. Ta zmiana, mająca na celu uproszczenie procesu płatności i wprowadzenie ulg dla wybranych grup społecznych, może jednak oznaczać wyższe obciążenia finansowe dla wielu użytkowników. 📢 Śledztwo w Bydgoszczy. Gigantyczne oszustwa w sieci - fikcyjne konta, wyłudzenia i 88 sklepów zaangażowanych w proceder Podejrzani wykorzystywali dane osobowe nieświadomych osób, zakładali na nie firmy i konta bankowe, które wykorzystywali przy oszustwach w sieci. Początkowo handlowano podróbkami towarów znanych marek, ale towar wysyłano klientom tylko po to, by uzyskać dobre opinie w sieci. Kolejni kupujący zostawali już z niczym.

📢 Mieszkaniec pow. żnińskiego: - Mam płacić 1600 zł alimentów, a dostaję 1400 zł renty Podejmę pracę w jakimś zakładzie, na produkcji, w hurtowni bądź na innym stanowisku. Jestem na rencie. Posiadam drugą grupę, jeśli kogoś by to zainteresowało - mówi 40-latek. Na razie żaden pracodawca współpracą z nim się nie zainteresował. 📢 Tak wygląda plaża i ośrodek wypoczynkowy "Delfin" w Białym Borze pod Grudziądzem. To inwestycja za ponad 21 mln zł! Mamy zdjęcia, wideo Ośrodek Wypoczynkowy "Delfin" w Białym Borze w gminie Grudziądz został w zdecydowanej części przebudowany i rozbudowany. Pojawiły się nowe atrakcje wodne. Całość pochłonęła ponad 21 mln zł! Póki co, nie wszystko jeszcze zostało uruchomione dla letników.

📢 Tak było na trybunach na meczu GKM Grudziądz - Falubaz Zielona Góra. Zobacz zdjęcia kibiców GKM Grudziądz wygrał z Falubazem Zielona Góra 47:43, ale nie zdobył punktu bonusowego. Losy spotkania ważyły się do ostatniego biegu, więc nie brakowało emocji. Zobacz jak było na trybunach.

📢 Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła 2022. Czy to święto obowiązkowe? Czy 29 czerwca trzeba iść do Kościoła? Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła 2022 obchodzimy 29 czerwca. Co to za święto? Czy w Uroczystość Piotra i Pawła trzeba iść do kościoła? Sprawdźcie.

