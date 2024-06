Z CEPiK-u wypadają pojazdy bez OC. Przewóz osób teraz tylko z polskim „prawkiem”

Z CEPiK-u wypadają pojazdy bez OC

- W samej Bydgoszczy wyrejestrowanych zostanie około 81 tysięcy pojazdów. Ale nie ma się co dziwić, skoro są to między innymi samochody, które zarejestrowane były na takie zakłady pracy jak „Eltra”, „Kobra”, „Romet”. „Famor” czy „Zachem”, zatem od lat nieistniejące – informuje nas Małgorzata Witczak , dyrektor Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Dodaje, iż w sumie w największym mieście regionu zarejestrowanych jest teraz 302 tys. 527 pojazdów. Po zdjęciu z ewidencji wspomnianych 81 tysięcy, zostanie ok. 221,5 tysięcy.

Wykreśleniu z CEPiK-u nie podlegają jednak pojazdy zarejestrowane jako zabytkowe i wolnobieżne.

Pojazdy, co do których zapadły decyzje o wyrejestrowaniu, będą mogły zostać powtórnie umieszczone w ewidencji po spełnieniu warunków dopuszczenia do ruchu zgodnie z art. 71 Prawa o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.). Jeśli właściciel pojazdu do 9 czerwca br. uzupełni wymagane dane w zakresie ubezpieczenia i badania technicznego, to decyzja o rejestracji takiego pojazdu nie zostanie w CEPiK -u wygaszona.