Przemoc w internecie. Doświadcza jej większość uczniów, ale tylko połowa wie, że sprawca nie jest anonimowy

Dane pozyskane w ubiegłym roku dzięki diagnozie lokalnych zagrożeń społecznych w gminie Świekatowo wskazują, że chociaż 80 proc. ankietowanych uczniów zderzyło się z cyberprzemocą, tylko co drugi wiedział, że sprawcę można namierzyć.

Dlatego rada gminy podjęła decyzję „o rozwianiu wątpliwości uczniów co do anonimowości potencjalnego sprawcy”, rezerwując fundusze na pogadanki profilaktyczne.