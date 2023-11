Biznes Trendy 2023. Firmy sprzedadzą coś, zarobią i koniec sprawy? Już nie te czasy! Oto nowe trendy w biznesie!

Błędem firm jest myślenie, że sprzedadzą coś i na tym koniec. Nie! Muszą pomóc klientowi to używać, bo nie wróci - o nowych trendach w biznesie dyskutowano podczas konferencji w Bydgoszczy.

- Łatwo nie jest, ale cieszę się, że jestem waszym nowym prezesem i mogliśmy się dziś tutaj spotkać podczas tej ważnej konferencji - tak witał wczoraj przedsiębiorców Łukasz Gliński, od czerwca br. prezes związku Pracodawców Pomorza i Kujaw, który od 30 lat wspiera kujawsko-pomorskie firmy i jest organizatorem konferencji „Biznes Trendy”.

Kujawsko-Pomorskie - 3. miejsce w kraju w rankingu inwestycji

Przy okazji Zbigniew Ostrowski, wicemarszałek województwa, przypomniał, że rozpoczęliśmy nową perspektywę unijną na lata 2021 - 2027: - Dziś rozdysponowaliśmy już jedną trzecią pieniędzy, które nam przypadną w tym rozdaniu. Mam też dobrą informację dla biznesu - kwotą 1 mld zł zasililiśmy Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwojowy, który służy m.in. firmom, a jako region znaleźliśmy się na 3. miejscu w kraju w rankingu nakładu na inwestycje, wyprzedzają nas tylko Mazowsze i Zachodniopomorskie.

Paweł Tkaczyk: - Pośrednicy powinni szukać nowej pracy

Wśród wielu ciekawych prelegentów zobaczyliśmy m.in. Pawła Tkaczyka, który doradza startupom i innym przedsiębiorstwom. Opowiadał o innowacjach w modelach biznesowych.

Podał przykład Amazona, który w 1999 roku wprowadził do swojej oferty poza książkami również elektronikę: - Na początku nic się takiego nie działo, konsumenci nadal chodzili do standardowych sklepów, ale z czasem szli tam tylko obejrzeć i dotknąć sprzęt, a kupili go w internecie.

Amazon stworzył więc apkę, dzięki której klienci widzieli, za ile sprzeda im ten produkt. Tym przebiegłym podejściem zdobył rynek. Tkaczyk opowiadał, że błędem firm jest myślenie, iż, jeśli sprzedadzą produkt klientowi to już nie mają nic więcej do roboty: -Nic bardziej mylnego, trzeba mu pomagać w używaniu produktów, bo inaczej nie wróci, co dobrze widać na przykładzie salonów samochodowych.

Największe emocje wzbudził nowy trend, czyli eliminacja pośredników, a nie brakowało ich na bydgoskiej konferencji. - Nie musimy już iść do pośrednika, żeby wyjechać na zagraniczne wakacje czy kupić mieszkanie, zrobimy to bezpośrednio u sprzedawcy - podkreślił prelegent. - Nie da się robić czegoś wbrew temu, co robi klient, to kopanie się z koniem. Warto dziś rozważyć zmianę zawodu.

Grzegorz Turniak: - Nie bądźcie namolni w rozdawaniu wizytówek

Grzegorz Turniak, inspirujący mówca, mentor, networker opowiadał o mocy networking’u, czyli sztuce budowania relacji.

- Tak modne są dziś eventy i dają wiele możliwości nawiązania współpracy, ale często ci, którzy w nich uczestniczą popełniają takie błędy, jak: są nieobecni, bierni, przyklejeni do znajomych, namolni w rozdawaniu wizytówek, dominujący w rozmowach - wymieniał Turniak.

Zaproponował kroki do mistrzostwa w budowaniu relacji, czyli m.in: zmiany nastawienia,

działania na zewnątrz,

ćwiczenia „dawaj” i „bierz”: - Podczas spotkań w szerszym gremium trzeba być pozytywnym, interesować się innymi, nie sprzedawać nic na siłę, stać - nie siadać, stać w towarzystwie - nie samemu, nie porzucać rozmówcy.

Tomasz Czachowicz: - Do giełdy trzeba się przygotować!

Tomasz Czechowicz, który m.in. zdobył tytuł jednego z dziesięciu najbardziej wpływowych ludzi w europejskim internecie w rankingu „TOP 10 Business Weeka” opowiadał, jak Capital - Private Equity (kapitał prywatny) ułatwia sukcesję założycieli firmy. Mówił: - Co nam może pomóc odnieść sukces w biznesie? Na pewno banki, one są przygotowane do rozwoju firm, są dobrym partnerem gotowym je finansować. To też private equity, połączenie firmy consultingowej z finansowaniem oraz giełda, ale trzeba się do niej przygotować. Ona kiedyś była bardziej prosta, dziś to skomplikowane regulacje i przepisy. *Konferencja „Biznes Trendy” odbyła się 23 listopada w Bydgoskim Centrum Targowo- Wystawienniczym BCTW. Poprowadziła ją znana dziennikarka, Beata Tadla.