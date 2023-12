Przepiękny Koncert Wiedeński w wykonaniu Orkiestry Księżniczek w Grudziądzu. Zobaczcie zdjęcia Piotr Bilski

Piękne bajeczne, które przeniosły widzów do magicznego, wiedeńskiego świata Króla Walca – Johanna Straussa mogła zobaczyć publika, która przybyła do teatru w Grudziądzu gdzie zaprezentowała się w nowym programie Orkiestra Księżniczek. Widownia była wypełniona po brzegi. To było wzruszające i zarazem bawiące widowisko artystyczne.