Przez takie błędy we wnioskach można nie dostać 500 plus na dziecko. ZUS przestrzega rodziców [4.06.2023]

Od 1 lutego przyjmowane są wnioski o świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus" na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Przysługuje ono na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów.

Wnioski o 500 plus w większości są rozpatrywane automatycznie. Od Od 1 lutego 2023 r. rodzice mogą wnioskować o 500 plus na nowy okres świadczeniowy, który będzie obowiązywać aż do 31 maja 2024 r.…

Takie błędy popełniają rodzice przy składaniu wniosku o 500 plus - lista

O błędach we wnioskach o 500 plus piszemy także w naszej galerii.

ZUS zachęca rodziców i opiekunów do składania wniosków przez aplikację mZUS. Można z niej korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Jest ona do pobrania ze sklepu Google Play lub Apple App Store.

Jeśli rodzic lub opiekun złoży wniosek od 1 lutego do 31 maja roku, w którym zaczyna się okres świadczeniowy, otrzyma prawo do świadczenia od 1 czerwca do 31 maja roku następnego. Na przykład jeśli złoży wniosek od 1 lutego do 31 maja 2023 r., otrzyma świadczenie od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Jeżeli wniosek zostanie złożony po 31 maja roku, w którym zaczyna się okres świadczeniowy, to ZUS przyzna prawo do świadczenia od miesiąca, w którym rodzic lub opiekun złoży wniosek do końca okresu świadczeniowego, ale nie wcześniej niż od dnia urodzenia dziecka lub objęcia dziecka opieką.(PAP)