Mieszkańcy Złotopola w gminie Lipno słyną z przywracania dawnych zwyczajów. Teraz przez wieś wyruszyła grupa kolędników – był m.in. król Herod, anioł, diabeł, sołtys z gitarą i druh ochotnik z gwiazdą. I tak szli z kolędą na ustach od domostwa do domostwa.

Wszędzie zostali ciepło przyjęci i otrzymali drobne podarki. Na Ziemi Dobrzyńskiej zorganizowane grupy kolędnicze chodziły od Bożego Narodzenia do święta Trzech Króli. Był to pretekst do dobrej zabawy i różnych psikusów.