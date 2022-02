Przy ul. Celulozowej we Włocławku powstaną dwa kolejne bloki. Tak będą wyglądać [wizualizacje]

Tylu mieszkańców Włocławka ubiega się o mieszkania przy ul. Celulozowej

Zainteresowanie mieszkańców było bardzo duże – włocławianie złożyli 1069 wniosków, co oznacza że o jeden lokal starają się prawie cztery osoby . Pierwsza lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków udostępniona zostanie do 8 kwietnia 2022, natomiast ostateczna lista - po odwołaniach - podana zostanie do 13 czerwca. Przypomnijmy, że głównym kryterium branym pod uwagę przy przydziale mieszkań, są dochody osób ubiegających się o wynajem . Określony został nie tylko minimalny próg dochodowy, lecz także górny dochód przypadający na jedną osobę. Mieszkańcy, którzy starają się o wynajem mieszkania, muszą wykazać minimalny dochód na poziomie ok. 1250 zł. Górna granica wynosi ponad 4 tys. zł.

Budowa bloków przy ul. Celulozowej we Włocławku (w ramach pierwszego etapu) rozpoczęła się jesienią 2020 roku. Mieszkania mają zostać oddane do użytku w drugiej połowie 2022 roku, planowane jest to na koniec sierpnia. Mieszkania będą miały powierzchnię od 27 do 74 metrów kwadratowych. Będą tam również lokale dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.