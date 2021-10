Tak zmieni się SP 12 i Zespół Szkół Muzycznych po przebudowie [wizualizacje]

Przebudowa i rozbudowa budynków Zespołu Szkół Muzycznych i Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Wiejskiej we Włocławku planowana jest w ramach zadania pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych". Urząd Miasta ogłosił już przetarg na to zadanie. Potencjalni wykonawcy mają czas do wtorku 2 listopada 2021 roku na złożenie swoich ofert.