„Przyjaźń i braterstwo to największe bogactwo”. To nowe monety kolekcjonerskie NBP i Narodowego Banku Ukrainy

Całkowity nakład zestawu monet wyniesie do 10 000 sztuk (5000 szt. wyprodukowane przez Mennicę Polską SA przeznaczone jest do sprzedaży przez NBP, 5000 szt. wyprodukowane przez Wytwórnię Banknotów i Monet Narodowego Banku Ukrainy przeznaczone jest do sprzedaży przez NBU).

Barwy flag Polski i Ukrainy

Rosyjska inwazja na Ukrainę doprowadziła do jednego z największych kryzysów humanitarnych we współczesnej historii tej części świata. Od początku wojny dziesiątki tysięcy Ukraińców, głównie kobiet i dzieci, znajdowało każdego dnia schronienie w Polsce, otrzymując niezbędną pomoc już na granicy. Polskie rodziny przyjęły do swoich domów miliony Ukraińców, nikt nie został bez dachu nad głową. Broniący Ojczyzny Ukraińcy z wdzięcznością podkreślają, że najważniejsze jest dla nich bezpieczeństwo najbliższych, życzliwy stosunek do ich rodzin i możliwość kontynuowania nauki przez dzieci.