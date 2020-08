Przyłbica może nie wystarczyć. Nauczyciele boją się koronawirusa i przechodzą na emeryturę

- Zazdroszczę kolegom, którzy mogą przejść na emeryturę - mówi pani Joanna, nauczycielka z Bydgoszczy. - Mnie brakuje do niej jeszcze dwóch lat, a chętnie bym z takiej możliwości skorzystała. Dlaczego? Bo zwyczajnie boję się zarażenia COVID-19. Uważam, że szkoły nie są w żadnym stopniu przygotowane na powrót całej masy uczniów i nauczycieli. Choćbyśmy nie wiem jak się starali, nie damy rady zachować dystansu w takich warunkach, w jakich pracujemy na co dzień. To nierealne.