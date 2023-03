Przysięga wojskowa w 82 batalionie lekkiej piechoty WOT w Inowrocławiu. Teraz są Terytorialsami

Na placu apelowym koszar przy ul. Dworcowej w Inowrocławiu przysięgę złożyło, w sobotę 25 marca, ponad 60 świeżo upieczonych Terytorialsów, wśród których 48 procent, to kobiety. Trafili na szkolenie do 82 batalionu lekkiej piechoty w Inowrocławiu (Wojska Obrony Terytorialnej) 10 marca. Rekruci przeszli intensywne 16-dniowe szkolenie, w trakcie którego uczyli się m. in.: podstaw terenoznawstwa, pierwszej pomocy, topografii, strzelania i pracy w zespole.

W obecności swoich bliskich i dowódców i oficjalnych gości złożyli przysięgę wojskową. Odebrał ją płk Krzysztof Stańczyk, dowódca 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Podczas uroczystości wyróżniono najlepszych uczestników wspomnianego szkolenia. Uroczyście wręczono nominacje na stopnie podoficerskie żołnierzom brygady. Odbyła się defilada pododdziałów, a po niej była tradycyjna wojskowa grochówka.