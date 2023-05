Pseudokibice w Toruniu na meczu Elana - Zawisza. Zatrzymano mężczyznę, który próbował potrącić policjanta

W środę (17.05.2023) doszło do kilku incydentów z udziałem pseudokibiców w Toruniu. Ten mecz piłkarski został zakwalifikowany jako impreza o podwyższonym ryzyku. W jej zabezpieczeniu uczestniczyli policjanci z Torunia, Bydgoszczy, a także jednostek ościennych.

- 22-latek, w trakcie wykonywanych przez policjantów czynności, nie zastosował się do polecenia zatrzymania volkswagena, którym kierował i kontynuował jazdę, zmierzając wprost w kierunku stojącego przed nim policjanta. Tylko dzięki szybkiej reakcji funkcjonariusz uniknął potrącenia i nie odniósł obrażeń – informuje st. sierż. Sebastian Pypczyński z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Wystarczyła doba, by funkcjonariusze z Torunia wspólnie z kryminalnymi z komendy wojewódzkiej w Bydgoszczy, namierzyli kierowcę. Zatrzymano go w czwartek (18.05.2023) na terenie województwa łódzkiego. Usłyszał zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza, który został zakwalifikowany jako czyn o charakterze chuligańskim, z rażącym lekceważeniem porządku prawnego. W piątek 19 maja policjanci doprowadzili mężczyznę do prokuratury. Grozi mu 10 lat pozbawienia wolności.