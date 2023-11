Quest to poszukiwanie, odkrywanie. Możesz zostać jednym z takich turystów. W Bydgoszczy

- W 2022 roku opracowaliśmy questy Szlakiem Święcickiego, Modernizm w Bydgoszczy i Bydgoskie Pomniki, z których zwłaszcza dwa pierwsze prezentowały architekturę i skierowane były głównie do osób o takich zainteresowaniach. W tym roku opracowujemy trzy questy pokazujące ważne turystycznie miejsca i kulturę w Bydgoszczy, które będą skierowane do szerszej grupy odbiorców, także do młodzieży czy całych rodzin – kontynuuje Leszek Umiński.