Rada Powiatowa Nowej Lewicy zorganizowała obchody Święta Pracy w Inowrocławiu. Zdjęcia

Uczestników pierwszomajowych obchodów powitał Włodzimierz Figas, przewodniczący Rady Powiatowej Nowej Lewicy.

W swym przemówieniu Włodzimierz Figas podkreślił, że: - Praca należy do wartości, o których mówimy, że nadają życiu sens. Stanowi źródło utrzymania, jest powodem zadowolenia i radości. Kształtuje charaktery i łączy ludzi we wspólnym działaniu, a nade wszystko stanowi powód szacunku do człowieka i podkreśla jego ludzką godność.