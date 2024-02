Radio PiK ma nowego likwidatora. Cezary Wojtczak zastąpił na tym stanowisku Eryka Hełminiaka

To Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w czwartek, 8 lutego 2024 roku, podjęło uchwałę o zmianie likwidatora PiK-a. Dla Wojtczaka objęcie tego stanowiska jest powrotem do radia. W 2015 roku, w drodze konkursu, został on prezesem PR PiK, ale po niespełna roku zastąpiła go Jolanta Kuligowska-Roszak, wyłoniona już bez konkursu. O tym wyborze zdecydował ówczesny minister skarbu.