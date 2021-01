Radni PiS-u z Grudziądza chcą uchylenia uchwały ograniczającej liczbę przystanków: - "To jedyna droga, by wyjść z twarzą"

Arriva "poskarżyła" się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego na opieszałość władz Grudziądza w sprawie komunikacji

Arriva ma nadzieję, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze ponagli władze Grudziądza, aby jak najszybciej rozpatrzyły wniosek, który spółka przewozowa złożyła do Ratusza w Grudziądzu 1 grudnia ub. roku o udzielenie zgody na zatrzymywanie się na przystankach miejskich. Wniosek ten nadal nie został rozpatrzony, a urzędnicy z Grudziądza poinformowali Arrivę że zrobią to do... 30 stycznia br. Według Arrivy to "nieuzasadniona przewlekłość w rozpatrywaniu przedmiotowego wniosku".