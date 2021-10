Radni Sojuszu Obywatelski Grudziądz domagają się jak najszybszego uruchomienia Basenu Nadwiślańskiego

- Nie przyjmujemy tego do wiadomości, że basen może zostanie otwarty ponownie po nowym roku. To właśnie teraz, jesienią i zimą najwięcej mieszkańców korzysta z tej formy aktywności - mówi Łukasz Kowarowski, radny SOG-u. I dzieli się swoimi obawami: - Najpierw jest mowa o reaktywacji tego obiektu z początkiem przyszłego roku, a potem może okazać się że będzie to Wielkanoc, a później okaże się że zastanie nas lato i w zasadzie nie trzeba już z basenu korzystać...