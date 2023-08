Baseny w Tarpnie, czyli "dziura wstydu" Grudziądza. Radna PiS-u zebrała 400 podpisów mieszkańców pod apelem o ich priorytetową modernizację

Radna PiS-u także zauważa, że nie wszyscy muszą zadowalać retoryką władz Grudziądza głoszącą, że mieszkańcom Tarpna umożliwiono korzystanie z jeziora " tarpina " po tym jak zbudowano i wyposażono tam plażę, a mieszkańcy Rządza czy Mniszka mają zadowolić się jeziorem w Rudniku . - Ludzie mają prawo wybrać czy chcą korzystać z wypoczynku nad jeziorem czy przy basenach, tym bardziej że one już są tylko nie spełniają wymogu sanitarnego jakim jest brak stacji uzdatniania wody, a bynajmniej taki przekaz słyszymy od władz miasta. Zatem zbudujmy ją, odświeżmy niecki i dajmy ludziom z nich korzystać - apeluje radna Marzena Makowska. - W tym sezonie już się to nie uda, ale będziemy zabiegali o to, by stało się tak możliwie najszybciej.

"Baseny w Tarpnie to historyczny obiekt, na którym wychowały się trzy pokolenia grudziądzan"

Do biura rady miejskiej powinna trafić zapowiadana przez PiS uchwała obywatelska właśnie w tej sprawie, pod którą zgodnie z wymogiem prawnym należało zebrać co najmniej 300 podpisów mieszkańców Grudziądza. Jak informowała Marzena Makowska, zebrano ich około 400. Sprawdzaliśmy w środę, 16 sierpnia około południa, to póki co taki projekt nie wpłynął jeszcze do Ratusza.