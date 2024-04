Wybory samorządowe 2024. Kandydaci PiS: Baseny odkryte to największa "dziura wstydu" w Grudziądzu

- Mimo tych 400 podpisów, sprawa utknęła. Słyszymy tylko puste deklaracje: "nie ma środków, a jak tylko będą, to będziemy remontować". Niestety, w tym roku zabezpieczono środki na poziomie 50 tys., a w przyszłym roku na 60 tys. zł. To nie wystarczy nawet na pełen wkład własny do remontu tego basenu - mówi radna Marzena Makowska. I dodaje: - Grudziądzanie jeżdżą do Świecia, Wąbrzeźna, Sopotu, mając na miejscu obiekt, który powinien służyć mieszkańcom.