Radni z Inowrocławia mają prośbę do prezesa zarządu PKP S. A. W sprawie inowrocławskiego dworca

Szanowny Panie Prezesie,

jednym z elementów polityki historycznej, jakie przyświecają Polskim Kolejom Państwowym jest upamiętnianie polskich bohaterów, którzy mieli adekwatny wkład w losy narodu i państwa polskiego. Dlatego zwracamy się do Pana Prezesa oraz całego Zarządu PKP S.A. z uprzejmą prośbą o nadanie dworcowi w Inowrocławiu imienia naszego wielkiego Polaka – Ignacego Jana Paderewskiego.

Nadanie patronatu dworcowi w Inowrocławiu w 2022 roku zbiegłoby się z okrągłą 150. rocznicą powstania kolei w Inowrocławiu. Jak podają źródła ,,Inowrocławski węzeł kolejowy należy do najważniejszych w kraju, a jego historia sięga lat 1872–1873, kiedy to otwarto pierwszą linię kolejową zbudowaną przez Towarzystwo Kolei Górnośląskich. Uruchomienie tych pierwszych połączeń kolejowych wpłynęło na gwałtowny rozwój miasta oraz lokalnego przemysłu co zaowocowało budową kolejnych, tym razem bardziej lokalnych linii kolejowych”.