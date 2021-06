Radni ze Świecia nie chcą speckomisji w sprawie defraudacji w urzędzie

- Taka komisja mogłaby oficjalnie poprosić burmistrza o to by wystąpił do prokuratury, przykładowo o przesłuchanie jakiegoś świadka lub o przeprowadzenie danego dowodu z dokumentu - zachęcał Tomasz Szamocki , który, co warto zaznaczyć, prowadzi kancelarię adwokacką. Ale radnych OPS-u i Koalicji Obywatelskiej nie przekonał . Grażyna Styczeń sugerowała, że radni mogliby zająć się sprawą w przypadku niekorzystnego dla gminy Świecie wyroku sadu.

- To my mamy taką komisję za trzy lata powołać? - zapytał radny Dariusz Woźniak. - Komisje są po to żeby kontrolować burmistrza i jednostki organizacyjne. Mówicie, że chcecie wyjaśnić sprawę, ale jesteście przeciwko czemuś co powinno służyć dobru mieszkańców a nie waszej wygody - powiedział natomiast Leszek Piotrowski.

Argumentem radnych OPS-u i Koalicji Obywatelskiej za niepowoływaniem komisji od początku były kompetencje komisji rewizyjnej, która ich zdaniem mogłaby ewentualnie sprawą się zająć. - Zakres działania speckomisji jest zbieżny z zakresem działania komisji rewizyjnej co potwierdził radca prawny w swojej opinii – powiedziała podczas sesji Iwona Karolewska. - Możemy zbadać czy w urzędzie istnieją odpowiednie mechanizmy które zapobiegają dochodzeniu do takich sytuacji i czy pan burmistrz dołożył należytej staranności w tym zakresie. A badaniem takich procesów zajmuje się audytor wewnętrzny. Z pisma burmistrza wynika, że został powołany do zespołu kontrolnego. Poza tym sprawą zajmuje się NIK i prokuratura – dodała.